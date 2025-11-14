中共不滿沈伯洋赴德 外交部：長臂管轄無益兩岸發展

中國揚言追捕立委沈伯洋，但沈伯洋仍赴德國國會作證並強調絕不退縮，引發中國國台辦不滿。外交部今天表示，兩岸互不隸屬且中國對台並無管轄權，長臂管轄無益兩岸和平良性發展，將把台灣人民越推越遠。

民進黨立委沈伯洋日前出席德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，媒體報導，中國國台辦發言人陳斌華今天表達不滿。

外交部晚間發布新聞稿指出，中國國台辦言論為不實謬論及恫嚇言語，予以嚴厲譴責並駁斥，並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國也對台灣沒有任何管轄權。

外交部呼籲，中國應該要展現大國風範，此等長臂管轄跨國追捕他國自由人士的行徑，不但為國際社會所不容，也讓台灣人民深感憤怒，更無益於兩岸和平良性發展，同時也會把台灣人民越推越遠。

外交部強調，針對中國對台灣人進行長臂管轄及跨境鎮壓的威脅，政府相關部會密切協調，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，確保旅外國人的安全。