中共不滿沈伯洋赴德 外交部：長臂管轄無益兩岸發展

中央社／ 台北14日電

中國揚言追捕立委沈伯洋，但沈伯洋仍赴德國國會作證並強調絕不退縮，引發中國國台辦不滿。外交部今天表示，兩岸互不隸屬且中國對台並無管轄權，長臂管轄無益兩岸和平良性發展，將把台灣人民越推越遠。

民進黨立委沈伯洋日前出席德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，媒體報導，中國國台辦發言人陳斌華今天表達不滿。

外交部晚間發布新聞稿指出，中國國台辦言論為不實謬論及恫嚇言語，予以嚴厲譴責並駁斥，並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國也對台灣沒有任何管轄權。

外交部呼籲，中國應該要展現大國風範，此等長臂管轄跨國追捕他國自由人士的行徑，不但為國際社會所不容，也讓台灣人民深感憤怒，更無益於兩岸和平良性發展，同時也會把台灣人民越推越遠。

外交部強調，針對中國對台灣人進行長臂管轄及跨境鎮壓的威脅，政府相關部會密切協調，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，確保旅外國人的安全。

外交部 台灣人 國台辦 沈伯洋 德國
相關新聞

中共揚言全球抓捕沈伯洋 國際刑警組織：紅色通緝不得涉政治

中國央視影片引用學者說法指稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「抓捕」民進黨立委沈伯洋。國際刑警組織回應中央社詢問...

中共揚言追緝沈伯洋、八炯、閩南狼 蔣萬安態度曝光

中共接連追捕民進黨立委沈伯洋、懸賞追緝台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源），北市議員徐立信今問台北市長蔣萬安的態度，...

央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

大陸福建泉州公安13日對台灣網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。央視14日中午播出專題，...

民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商

中共點名對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒威脅全球追捕。民進黨立法院黨團提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮...

再捍衛沈伯洋 民進黨：藍白拒絕挺台灣決議到底怕什麼？

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨立院黨團再次提案譴責中共跨境鎮壓，然而面對這個捍衛國會尊嚴、確立國家主權立場的提案，藍...

遭陸懸賞抓人 閩南狼今赴派出所自首：警察不抓我也沒有辦法

中國大陸昨發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼...

