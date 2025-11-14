快訊

中央社／ 台北14日電
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照
中共點名對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒威脅全球追捕。民進黨立法院黨團提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。

民進黨立法院黨團今天提案，建請院會作成決議，「針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民的跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責」。

民進黨團提案指出，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，也無權對台灣人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。立法院應無分朝野，堅守國家主權不容侵犯、自由民主不容踐踏、台灣人民不容恫嚇的基本立場，共同捍衛台灣主權與民主自由。

提案提及，為保障台灣人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全的粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓的威脅。

立法院會今天開會時，朝野黨團討論後達成共識。立法院長韓國瑜說，本案依照黨團共識逕付二讀。依照立法院職權行使法規定，決議交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

此外，針對「太子集團」在台涉嫌跨國詐欺及洗錢案，國民黨立法院黨團提案指出，建請院會作成決議，針對太子集團跨國詐欺及洗錢案，賴政府打詐及洗錢防治上全面失能，財政部、金管會及內政部等相關部會怠惰不作為，以致形成重大的防詐破口，嚴重危害社會秩序及國際形象，對於行政院長卓榮泰監督不周應予最嚴厲的譴責。

韓國瑜說，依照黨團共識，本案逕付二讀。依照立法院職權行使法規定，決議交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

立法院職權行使法 民進黨 中共 沈伯洋
延伸閱讀

相關新聞

中共揚言全球抓捕沈伯洋 國際刑警組織：紅色通緝不得涉政治

中國央視影片引用學者說法指稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「抓捕」民進黨立委沈伯洋。國際刑警組織回應中央社詢問...

中共揚言追緝沈伯洋、八炯、閩南狼 蔣萬安態度曝光

中共接連追捕民進黨立委沈伯洋、懸賞追緝台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源），北市議員徐立信今問台北市長蔣萬安的態度，...

央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

大陸福建泉州公安13日對台灣網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。央視14日中午播出專題，...

民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商

中共點名對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒威脅全球追捕。民進黨立法院黨團提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮...

再捍衛沈伯洋 民進黨：藍白拒絕挺台灣決議到底怕什麼？

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨立院黨團再次提案譴責中共跨境鎮壓，然而面對這個捍衛國會尊嚴、確立國家主權立場的提案，藍...

遭陸懸賞抓人 閩南狼今赴派出所自首：警察不抓我也沒有辦法

中國大陸昨發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼...

