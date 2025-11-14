聽新聞
再捍衛沈伯洋 民進黨：藍白拒絕挺台灣決議到底怕什麼？
民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨立院黨團再次提案譴責中共跨境鎮壓，然而面對這個捍衛國會尊嚴、確立國家主權立場的提案，藍白兩黨卻沒有辦法積極回應，在國會應該展現尊嚴與立場的時刻，藍白兩黨先是噤聲、再拒絕做成決議，令人遺憾。
戴瑋姍指出，民進黨團要求立法院正式譴責中國、重申兩國互不隸屬，並促請政府與國際合作防制威脅，這是國會最基本的態度，相較於國際民主夥伴已相繼聲援台灣，藍白兩黨卻避而不談，形成強烈對比。
戴瑋姍說，國民黨主席鄭麗文欽點的發言人牛煦庭今天公布民調，有近六成民意支持提升國防預算，其中20至29歲更超過七成，請問鄭麗文是否仍反對強化國防？對於這些明確支持守護台灣的年輕人，你打算如何面對？
戴瑋姍表示，中國的跨國鎮壓不只針對立委，而是針對2300萬台灣人民，守護主權與民主沒有模糊空間，藍白兩黨應該清楚表態，而不是一遇到中國就噤若寒蟬，到底在怕什麼？
