中共揚言追緝沈伯洋、八炯、閩南狼 蔣萬安態度曝光
中共接連追捕民進黨立委沈伯洋、懸賞追緝台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源），北市議員徐立信今問台北市長蔣萬安的態度，蔣說，政府的責任是要確保國人安全，任何國人遇這樣事情，政府第一時間都應關心、交涉。
蔣萬安今赴議會專案報告，無黨籍議員徐立信質詢提及，中國對沈伯洋發布紅色追緝令、泉州市也對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，如果蔣萬安有機會跟大陸溝通，可不計前嫌幫助八炯和閩南狼？面對大陸的法律戰，未來的蔣總統會以保護國人為優先，不計前嫌救人？
蔣萬安說，政府的責任就是要確保國人安全，任何國人遇到這樣事情，政府應該第一時間關心、交涉，這是中央政府的責任，第一時間要進行交涉。
