央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

大陸福建泉州公安13日對台灣網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。央視14日中午播出專題，還引述大陸學者指出，大陸對國土上每一寸土地，以及每一寸土地上的每一個人都有管轄權，不存在所謂的「沒有管轄權」的問題，並稱這些台獨分子一定會從人身、財產等方面切實感受到法律的威懾力。

大陸官媒央視「法治在線」14日中午發布長達15分鐘新聞專題，針對福建省泉州公安昨日對温子渝、陳柏源發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索，講述「這2個賴清德當局豢養的『台獨』打手、幫凶究竟因何獲罪？在他們背後又有怎樣的動機和企圖？」

報導指出，近期福建省泉州市公安局在工作中發現台灣網紅温子渝、陳柏源在網路上大量發布傳播台獨分裂言論，造成惡劣影響，涉嫌煽動分裂國家罪。對此，福建省泉州市公安局依法對其立案偵查，並發布懸賞通告。

報導陳述2人背景，指温子渝從2018年起透過辱罵攻擊愛國人士、煽動兩岸對立情緒，賺取網路流量。2024年底與陳柏源合謀，製造極端台獨言論博眼球，抹黑大陸惠台利民政策，煽動島內民眾抗中保台。具體案例包括：2人以惡意剪輯稱大陸加大對台統戰滲透、惡意攻擊舉報在台大陸配偶、利用網紅身分蠱惑未成年人發布反華言論、密集組織參與民進黨大罷免街頭活動等。

泉州市公安局民警表示，經調查發現，温子渝、陳柏源透過有目的性的剪輯內容捏造事實，以偷換概念方式，在網路社交平台上博眼球、帶風向。以此混淆視聽，欺騙島內民眾。「對於不明真相的台灣民眾來說，有很大的誤導性，其目的就是為了宣揚台獨理念和煽動分裂國家。」

針對面向所有人提供的人民幣25萬元懸賞金額，泉州市公安局民警表示，此次高額懸賞，是為發動廣大民眾積極參與，協助抓獲該2人。

報導引述中國人民大學法學院副院長程雷強調，認為他們不屬於我們（大陸）管轄，這是錯誤的，「所有威脅到中華民族和中華人民共和國國家核心利益的犯罪，我們是一定要追到底，這個紅線不能碰。」

中國社會科學院台灣研究所政治經濟室主任張華稱，台灣是中國一部分，我們對國土上每一寸土地，以及每一寸土地上的每一個人都有管轄權，不存在所謂的「沒有管轄權」的問題。不論是打擊台獨，還是推進兩岸融合發展，都是合情合理合法的事情。

中國人民公安大學副校長李玉華表示，根據大陸《刑事訴訟法》規定，立案以後公安機關就能對犯罪嫌疑人採取拘留逮捕等強制措施，對涉案的財產進行查封、扣押和凍結。隨著偵查的深入，證據會愈來愈紮實。達到逮捕的標準後，會依法決定逮捕。如果犯罪嫌疑人再逃的話，會依法發布通緝令。

程雷稱，無論當事人身處世界上的任何一個角落，國家的司法機關都會通過法定程序、法定手段、法定措施來全力進行抓捕。比如說，按照法律程序規定，符合逮捕條件就進行通緝；通緝完以後，就全球發出「紅通」，要求其他世界各個國家、國際行政組織來配合進行抓捕。

李玉華表示，通過這系列的案件，彰顯了依法嚴懲台獨頑固分子的堅強決心，相信這些台獨分子一定會從人身、財產等方面切實感受到法律的威懾力，任何妄圖分裂國家的行為，必定都會受到法律的嚴懲。