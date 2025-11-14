遭陸懸賞抓人 閩南狼今赴派出所自首：警察不抓我也沒有辦法

中國大陸昨發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼）行動處，成功者可獲獎勵百萬現金。陳柏源今天中午到派出所報案並自首，指「我來自首了，為什麼台灣警察不抓我？難道大家都台獨？ 包庇我也是有罪的。」

繼立委沈伯洋遭中國重慶公安以「分裂國家罪」立案偵查後，福建泉州公安昨日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。未料在threads上竟出現名為「斬殺行動處」的帳號，揚言在台中祥和街組織「斬殺陳柏源（閩南狼）行動處」，更稱行動成功者直接獎勵百萬現金。

陳柏源（閩南狼）今天中午到派出所報案並自首，他說，「台灣警察不抓我，大陸網友應該很崩潰，畢竟他們認為台灣是屬於中國一部分，我今天來報案也自首了，警察不抓我，我也沒有辦法」。

台中市警察局指出，昨接獲檢舉，在社群網路針對陳姓國人的恐嚇危安言論案件，經檢閱該留言帳號係由境外門號申請，相關留言從今年7月25日活躍，留言內容為對兩岸情勢或不利中國的貼文進行留言，以支持中共言論加以評論，內容及用語大量使用簡體字，研判該帳號是中國人士。

警察局說，針對該恐嚇危安留言，已報請地檢署指揮偵辦，警方將據以偵辦，絕不允許以恐嚇言論危害社會秩序，以維護國人生命財產安全。