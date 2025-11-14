快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

聽新聞
0:00 / 0:00

遭陸懸賞抓人 閩南狼今赴派出所自首：警察不抓我也沒有辦法

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中國連日發布通告懸賞民進黨立委沈伯洋、台灣網紅「八炯」（左）、「閩南狼」（右）等人。圖／聯合報系資料照片
中國連日發布通告懸賞民進黨立委沈伯洋、台灣網紅「八炯」（左）、「閩南狼」（右）等人。圖／聯合報系資料照片

中國大陸昨發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼）行動處，成功者可獲獎勵百萬現金。陳柏源今天中午到派出所報案並自首，指「我來自首了，為什麼台灣警察不抓我？難道大家都台獨？ 包庇我也是有罪的。」

繼立委沈伯洋遭中國重慶公安以「分裂國家罪」立案偵查後，福建泉州公安昨日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。未料在threads上竟出現名為「斬殺行動處」的帳號，揚言在台中祥和街組織「斬殺陳柏源（閩南狼）行動處」，更稱行動成功者直接獎勵百萬現金。

陳柏源（閩南狼）今天中午到派出所報案並自首，他說，「台灣警察不抓我，大陸網友應該很崩潰，畢竟他們認為台灣是屬於中國一部分，我今天來報案也自首了，警察不抓我，我也沒有辦法」。

台中市警察局指出，昨接獲檢舉，在社群網路針對陳姓國人的恐嚇危安言論案件，經檢閱該留言帳號係由境外門號申請，相關留言從今年7月25日活躍，留言內容為對兩岸情勢或不利中國的貼文進行留言，以支持中共言論加以評論，內容及用語大量使用簡體字，研判該帳號是中國人士。

警察局說，針對該恐嚇危安留言，已報請地檢署指揮偵辦，警方將據以偵辦，絕不允許以恐嚇言論危害社會秩序，以維護國人生命財產安全。

台中市長盧秀燕說，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。

台中市長盧秀燕說，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕說，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。記者余采瀅／攝影

陳柏源 警察 閩南狼
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／籲國會譴責中共 吳思瑤：今天沈伯洋、明天任何人

韓國瑜回嗆賴總統 沈伯洋訝異稱太誇張：一定會跟他講

民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 無權懲戒台灣人民

不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

相關新聞

遭陸懸賞抓人 閩南狼今赴派出所自首：警察不抓我也沒有辦法

中國大陸昨發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼...

沈伯洋現身德國國會出席聽證 大陸國台辦2天後回應了

大陸重慶公安日前對民進黨不分區立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，大陸官媒央視更威嚇要全球追捕，不過沈伯洋12日現身德國...

韓國瑜回嗆賴總統 沈伯洋訝異稱太誇張：一定會跟他講

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸發布全球抓捕，沈伯洋今早剛從德國返台。他受訪指出，立法院長韓國瑜身為立院大家長回應不適當，當初...

央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

大陸福建泉州公安13日對台灣網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。央視14日中午播出專題，...

中共揚言追緝立委、網紅 蔣萬安：政府應交涉關心

中共揚言追捕立委沈伯洋，並釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼。台北市長蔣萬安今天說，政府責任是確保國人安全，任何國人遇這樣...

民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 無權懲戒台灣人民

中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團今天提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。