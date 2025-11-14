沈伯洋現身德國國會出席聽證 大陸國台辦2天後回應了
大陸重慶公安日前對民進黨不分區立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，大陸官媒央視更威嚇要全球追捕，不過沈伯洋12日現身德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，並拍片說自己絕不退縮。對此，大陸國台辦發言人陳斌華14日稱，沈伯洋自導自演竄訪鬧劇恰恰暴露了其對懲「獨」利劍高懸的內心慌張，還稱「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，越會提早滅亡。」
大陸國台辦14日中午，發布發言人陳斌華答記者問，就「日前，台獨頑固分子沈伯洋跑到德國，並宣稱不懼中國打壓。對此有何評論？」做出上述回應。
陳斌華稱，「台獨」分子已日暮西山、窮途末路，「沈伯洋之流和民進黨當局鬼鬼祟祟、自導自演竄訪鬧劇恰恰暴露了其對懲『獨』利劍高懸的內心慌張。」
陳斌華還說，多行不義必自斃，「台獨」分子在「台獨」絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場。
上月28日，大陸重慶公安稱對「台獨」頑固份子沈伯洋立案偵查，理由是沈涉及分裂國家罪，後大陸官媒央視還釋出「起底台獨沈伯洋」影片，稱將對沈全球追捕。
不過，沈伯洋12日出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會前，也拍攝影片稱「絕不會因此而退縮」，表示自己現在就在德國，「為我的研究發聲、為我國家發聲、為言論自由發聲。」
