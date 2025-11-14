批賴總統被意識形態綁架 許宇甄：立院該勸這位病人吃藥

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸通緝，國民黨立委許宇甄今在國是論壇發言，國民黨立院黨團主張成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，而民進黨立院黨團曾提「台灣與中國處理雙方人民往來事務機構相互設立分支機構條例草案」，重大兩岸決策應送立法院決議，但民進黨卻忘記當年主張，只想迴避國會監督，當總統被意識形態綁架，立法院就該勸這位病人吃藥。

因沈伯洋被大陸通緝一事，賴清德總統點名立法院長韓國瑜出面，韓國瑜重砲回擊，指「自己生病卻要別人吃藥」。

許宇甄表示，賴清德上任以來，兩岸關係急速下滑，軍事對峙頻仍、交流管道封閉、敵意螺旋持續升溫。這一切並非外力壓迫所致，而是民進黨政府自身錯誤判斷與政治操作的惡果。賴清德以「萊爾校長式」的領導風格治國，卻讓政府在兩岸政策上陷入嚴重的「無知挑釁病症」。一群民進黨政治人物靠炒作台獨議題收割政治紅利，遇到風險卻立刻閃避、尋求他人庇護。明明是自己愛惹事，最後卻要韓國瑜院長出面救火，這場荒謬劇不僅是民進黨的黑色幽默，更是國家安全的巨大隱憂。

許宇甄說，賴清德將無知的病態操作當成政治武器，用挑釁掩飾無能，用對立包裝信念。自己搞爛兩岸溝通對話機制，如今卻反過來要求韓國瑜出面解決危機。當領導者將個人意識形態凌駕國家利益之上，整個國家就會被拖入不必要的戰爭風險之中，人民也會陷入難以預料的重大危機。韓國瑜說：「有病的人卻要別人吃藥。」這句話一語道破賴政府的本質，製造危機的卻不是承擔責任的人。

許宇甄表示，面對賴政府種種帶有政治性的挑釁與錯誤決策，立法院必須成為兩岸關係的理性防火牆。國會不僅是立法機關，更是憲政秩序中的監督與輔助支柱。韓國瑜以制度責任與超然態度出發，願意協助賴總統走出兩岸僵局，展現了政治成熟與政治領袖格局。

許宇甄指，國民黨團已正式建議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，目的在於以理性監督與政策對話，彌補政府部門的失能。民進黨團在2013年曾提出「台灣與中國處理雙方人民往來事務機構相互設立分支機構條例草案」，其中第三條、第四條、第六條、第十二條及第十五條，即規定重大兩岸決策應「送立法院兩岸事務因應對策小組及院會決議後定之」，以落實「國會保留原則」的精神。

許宇甄總結，如今民進黨執政，卻忘記當年的主張，只想迴避國會監督，顯見其政治立場早已淪為權力工具。當總統被意識形態綁架，立法院就該勸這位病人吃藥，不能任他繼續誤人誤國。只有回歸憲政、重建制度，台灣才能真正走出危機，恢復兩岸的穩定與和平。

民進黨 立法院 許宇甄
