聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕表示，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。記者余采瀅／攝影

民進黨立委沈伯洋遭中國發起全球紅色通緝，中國昨再發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼）行動處，成功者可獲獎勵百萬現金。台中市長盧秀燕今表示，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。

繼立委沈伯洋遭中國重慶公安以「分裂國家罪」立案偵查後，福建泉州公安昨日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。未料在threads上竟出現名為「斬殺行動處」的帳號，揚言在台中祥和街組織「斬殺陳柏源（閩南狼）行動處」，更稱行動成功者直接獎勵百萬現金。

台中市議會今日總質詢，民進黨市議員周永鴻質詢盧秀燕如何看紅色通緝？盧秀燕一開始僅回說「專心市政」。周永鴻痛批，紅色通緝怎麼會市政無關？台中市民（陳柏源）也遭紅色通緝。盧秀燕說，「剛剛議員講的是沈伯洋，如談到市民我會回答」。

民進黨市議員江肇國說，網路近日出現響應中國公安通緝懸賞行為，甚至祭出獎金要斬殺陳柏源，沈伯洋媽媽與陳伯源都是住在台中，都是台中市民，要求盧秀燕具體跟中國喊話。

盧秀燕強調，「我是台中市長，在台中境內如有挑釁暴力，有市民受到威脅絕對嚴格偵辦，絕不寬貸」。針對網路相關行為，已交代警察局處理，警方也到場了解，相關情形檢警都有掌握。

警察局長吳敬田說，該案件警察局已有掌握，除加強該區段巡邏，也已經立案在追查。

台中市議會今日總質詢，民進黨台中市議員質詢盧秀燕如何看紅色通緝。記者余采瀅／攝影
台中市議會今日總質詢，民進黨台中市議員質詢盧秀燕如何看紅色通緝。記者余采瀅／攝影

盧秀燕 沈伯洋 閩南狼 八炯 陳柏源
相關新聞

陸公安懸賞通告閩南狼 網友揚言今天斬殺、曾嗆要對賴總統不利

網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被大陸福建省泉州市公安局以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金新台幣逾百萬元。昨有...

不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼、八炯 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

民進黨立委沈伯洋遭中國發起全球紅色通緝，中國昨再發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬...

批賴總統被意識形態綁架 許宇甄：立院該勸這位病人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸通緝，國民黨立委許宇甄今在國是論壇發言，國民黨立院黨團主張成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，...

大陸公安百萬懸賞通告 八炯狠酸「窮成這樣」、喊話政府撐腰

大陸福建省泉州市公安局昨以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，並祭出新台幣逾...

冷眼集／大使變名嘴 脫線護黨淪笑柄

謝志偉作為一位代表中華民國的外交官，卻公開批評自家國會議長，讓好不容易達陣的副總統蕭美琴訪歐成就，從台灣被國際看見的與有榮焉，瞬間回到國內政治鬥爭的壓抑氛圍；凸顯謝志偉眼裡不只有台灣，更心繫民進黨的得失。

謝志偉槓韓國瑜：台灣是武大郎 國共是潘金蓮、西門慶

民進黨立委沈伯洋遭陸方立案偵查，立法院長韓國瑜在賴清德總統喊話後回應「自己生病，要別人吃藥」。駐歐盟代表謝志偉昨以金瓶梅類比兩岸關係，以西門慶形容中國，以潘金蓮形容國民黨，台灣正是忠厚老實的武大郎，如今人人都該成為武松般的沈伯洋，台灣才有救。藍白立委表示，韓國瑜點出賴總統問題，謝志偉的比喻不倫不類。

