不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼、八炯 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

民進黨立委沈伯洋遭中國發起全球紅色通緝，中國昨再發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬懸賞，社群網站更出現斬殺陳柏源（閩南狼）行動處，成功者可獲獎勵百萬現金。台中市長盧秀燕今表示，譴責任何型態的暴力，如在台中鬧事絕不寬貸。

繼立委沈伯洋遭中國重慶公安以「分裂國家罪」立案偵查後，福建泉州公安昨日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。未料在threads上竟出現名為「斬殺行動處」的帳號，揚言在台中祥和街組織「斬殺陳柏源（閩南狼）行動處」，更稱行動成功者直接獎勵百萬現金。

台中市議會今日總質詢，民進黨市議員周永鴻質詢盧秀燕如何看紅色通緝？盧秀燕一開始僅回說「專心市政」。周永鴻痛批，紅色通緝怎麼會市政無關？台中市民（陳柏源）也遭紅色通緝。盧秀燕說，「剛剛議員講的是沈伯洋，如談到市民我會回答」。

民進黨市議員江肇國說，網路近日出現響應中國公安通緝懸賞行為，甚至祭出獎金要斬殺陳柏源，沈伯洋媽媽與陳伯源都是住在台中，都是台中市民，要求盧秀燕具體跟中國喊話。

盧秀燕強調，「我是台中市長，在台中境內如有挑釁暴力，有市民受到威脅絕對嚴格偵辦，絕不寬貸」。針對網路相關行為，已交代警察局處理，警方也到場了解，相關情形檢警都有掌握。