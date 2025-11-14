中共揚言追緝立委、網紅 蔣萬安：政府應交涉關心

中共揚言追捕立委沈伯洋，並釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼。台北市長蔣萬安今天說，政府責任是確保國人安全，任何國人遇這樣事情，政府第一時間都應進行交涉關心。

蔣萬安上午列席台北市議會針對都更捷運等規劃專案報告。有議員詢問中共揚言追捕立委沈伯洋，並釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼的議題。蔣萬安在議場回應說，任何國人遇到這樣事情，政府第一時間都應交涉關心。

提及此議題的無黨籍台北市議員徐立信問蔣萬安對大陸對台灣民眾提出法律戰的看法。蔣萬安回應並重申，政府責任是確保國人安全，任何國人遇到這樣的事，都應該關心瞭解進行交涉，這是中央政府責任，認為第一時間就要交涉。

徐立信問到2026年台北市長選舉議題並提出多名可能綠營人選。蔣萬安說，今天是市政專案報告，離明年選舉還有很長時間，就是持續專注市政並全力推動。徐立信持續追問多次同議題，蔣萬安表示，目前完全沒有想選舉的事，就是全力拚市政。

徐立信質詢稱蔣萬安答詢態度從容是否認為明年台北市長選舉可順利連任。蔣萬安微笑並回應，就是全力爭取市民認同及肯定，只要是有利台北市民福祉事，就會全力以赴。

徐立信提到北市府與輝達後續簽訂專案地上權的年限應可延長至70年。蔣萬安回應，議員建議很好，之後與輝達溝通過程會提出這樣規劃，希望能朝此方向進行。

國民黨台北市議員曾獻瑩質詢同議題並問蔣萬安是否有轉告輝達有關資本額及成立子公司或分公司等限制。蔣萬安答詢，有告知輝達，希望輝達未來與市府簽約對象是設立在台北的子公司，當然輝達必須要先整體評估，目前正在研議當中。