中央社／ 台北14日電
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
中共揚言追捕立委沈伯洋，並釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼。台北市長蔣萬安今天說，政府責任是確保國人安全，任何國人遇這樣事情，政府第一時間都應進行交涉關心。

蔣萬安上午列席台北市議會針對都更捷運等規劃專案報告。有議員詢問中共揚言追捕立委沈伯洋，並釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼的議題。蔣萬安在議場回應說，任何國人遇到這樣事情，政府第一時間都應交涉關心。

提及此議題的無黨籍台北市議員徐立信問蔣萬安對大陸對台灣民眾提出法律戰的看法。蔣萬安回應並重申，政府責任是確保國人安全，任何國人遇到這樣的事，都應該關心瞭解進行交涉，這是中央政府責任，認為第一時間就要交涉。

徐立信問到2026年台北市長選舉議題並提出多名可能綠營人選。蔣萬安說，今天是市政專案報告，離明年選舉還有很長時間，就是持續專注市政並全力推動。徐立信持續追問多次同議題，蔣萬安表示，目前完全沒有想選舉的事，就是全力拚市政。

徐立信質詢稱蔣萬安答詢態度從容是否認為明年台北市長選舉可順利連任。蔣萬安微笑並回應，就是全力爭取市民認同及肯定，只要是有利台北市民福祉事，就會全力以赴。

徐立信提到北市府與輝達後續簽訂專案地上權的年限應可延長至70年。蔣萬安回應，議員建議很好，之後與輝達溝通過程會提出這樣規劃，希望能朝此方向進行。

國民黨台北市議員曾獻瑩質詢同議題並問蔣萬安是否有轉告輝達有關資本額及成立子公司或分公司等限制。蔣萬安答詢，有告知輝達，希望輝達未來與市府簽約對象是設立在台北的子公司，當然輝達必須要先整體評估，目前正在研議當中。

蔣萬安
相關新聞

沈伯洋現身德國國會出席聽證 大陸國台辦2天後回應了

大陸重慶公安日前對民進黨不分區立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，大陸官媒央視更威嚇要全球追捕，不過沈伯洋12日現身德國...

韓國瑜回嗆賴總統 沈伯洋訝異稱太誇張：一定會跟他講

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸發布全球抓捕，沈伯洋今早剛從德國返台。他受訪指出，立法院長韓國瑜身為立院大家長回應不適當，當初...

陸公安懸賞通告閩南狼 網友揚言今天斬殺、曾嗆要對賴總統不利

網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）昨被大陸福建省泉州市公安局以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金新台幣逾百萬元。昨有...

中共揚言追緝立委、網紅 蔣萬安：政府應交涉關心

中共揚言追捕立委沈伯洋，並釋出懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼。台北市長蔣萬安今天說，政府責任是確保國人安全，任何國人遇這樣...

民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 無權懲戒台灣人民

中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團今天提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台...

不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

民進黨立委沈伯洋遭中國發起全球紅色通緝，中國昨再發懸賞公告，稱要蒐集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，開出最高台幣109萬...

