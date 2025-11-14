快訊

陸公安懸賞通告閩南狼 網友揚言今天斬殺、曾嗆要對賴總統不利

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」的網友，曾在賴清德總統的Threads影片以簡體字留言「懸賞100萬斬殺賴清德」。圖／取自Threads
在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」的網友，曾在賴清德總統的Threads影片以簡體字留言「懸賞100萬斬殺賴清德」。圖／取自Threads

網紅八炯（溫子渝）、閩南狼陳柏源）昨被大陸福建省泉州市公安局以涉嫌「煽動分裂國家罪」懸賞通告，賞金新台幣逾百萬元。昨有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，邀約昨晚在台中某處會合，「行動代號：慕雪」 ，指今天將展開行動。閩南狼昨晚在Threads發文，標出該名網友的自我介紹寫「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，閩南狼問，「請問這算犯法嗎？」

其他網友表示，「基本上這是恐嚇威脅了，直接報警」、「這是擺明挑釁台灣」、「查他的電話是+52開頭，應該是中國網軍」、「此帳號是海外的」。

經查該名揚言斬殺陳柏源的網友，最早一篇文章寫「本人懸賞100萬，斬殺沈伯洋獎勵10萬元，斬殺賴清德+蔡英文90萬」。

根據該名網友的過去留言紀錄，都為簡體字，且曾經針對1則大陸超市空蕩蕩影片，他留言指責對方盜用他拍的「視頻」。他日前更在賴清德總統、行政院長卓榮泰的Threads，以簡體字留言「懸賞100萬斬殺賴清德」。卻在這次徵求網友參與「斬殺行動」文章改用繁體字發文，疑意圖混淆身分。

有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，邀約昨晚在台中某處會合，「行動代號：慕雪」 ，指今天將展開行動。圖／取自Threads
有網友在Threads徵求「斬殺陳柏源的選手」，邀約昨晚在台中某處會合，「行動代號：慕雪」 ，指今天將展開行動。圖／取自Threads

