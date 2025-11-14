大陸公安百萬懸賞通告 八炯狠酸「窮成這樣」、喊話政府撐腰

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
網紅八炯（右）昨晚針對被大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，他拍影片回應，並針對陸配亞亞（左）的影片評論。圖／取自YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」
網紅八炯（右）昨晚針對被大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，他拍影片回應，並針對陸配亞亞（左）的影片評論。圖／取自YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」

大陸福建省泉州市公安局昨以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼陳柏源）發布懸賞通告，並祭出新台幣逾百萬獎勵。對此，八炯昨晚透過影片回應，他說，三度上央視新聞，「我真的是非常欣慰，我心心念念已久」。對於懸賞金百萬，「中共是有沒有窮成這樣啦」。

八炯昨晚透過YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」發表16分鐘影片回應，影片標題為「八炯回應聲明：我明天飛往大陸自首！去祖國上央視電視認罪，向館長學習舔共技巧」。

他說，這次懸賞金100萬新台幣以內，這樣子是瞧不起台灣人民嗎？「你起碼要列個1000萬，這樣我們才會有被殺或被綁架的疑慮，打賞20萬到100萬就想要收買人心，中共是有沒有窮成這樣啦」。中共發布通緝令，「不就代表你無法來到你認為的中華人民共和國台灣省來逮捕我？不就證明你自己在搞台獨嗎？因為你沒有辦法在台灣實行中共馬列的執法權」。

八炯表示，中共不是中華民國的合法政黨，又武力奪取了大陸地區的治權，「請問一下他是不是恐怖組織？他是不是恐怖分子？」

日前因八炯舉報武統言論的陸配網紅亞亞，因此搭乘廈門航空班機離台飛往福州；她昨拍影片宣傳此事，指八炯、閩南狼「兩個人渣」。她說，現在報仇的機會到了，不僅是討回公道，也是實實在在的獎勵，「懸賞金足夠讓我們全國各地遊玩一圈，感謝祖國為我們撐腰，讓那些欺負我們的壞人付出應有的代價」。

「我知道為什麼是泉州公安（發布懸賞通告）了」。八炯表示，當我們台灣人看到懸賞金很低的時候，是不是羞辱我們的時候，中共就覺得這個錢好多可以環遊世界，就是一個被馬列治理的中國，變成這樣的窮破爛，「歡迎妳的老公綁架我，過來跟我正面廝殺，這樣妳才可以拿到獎金，不然妳要怎麼拿到獎金？」

八炯說，呼籲移民署跟陸委會，對劉振亞進行永久性的禁止來台灣，或延長10年到15年，「我就直接檢舉她恐嚇中華民國國民，讓她禁止進入」。

八炯表示，他是人民，沒有官職，也不是民意代表，「我被通緝欸，所以是不是你們相關政府應該也要給我們撐個腰呢？」

行政院昨天表示，無法認受中國野蠻行徑，將與民主國家合作抵制防範；陸委會說，民眾若配合中共懸賞提供相關線索可能觸法，將依個案論斷，由主管機關處理查辦。

網紅八炯（右）昨晚針對被大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，他拍影片回應，並針對陸配亞亞（左）的影片評論。圖／取自YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」
網紅八炯（右）昨晚針對被大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，他拍影片回應，並針對陸配亞亞（左）的影片評論。圖／取自YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」
網紅八炯昨晚針對被大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，他拍影片回應。圖／取自YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」
網紅八炯昨晚針對被大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，他拍影片回應。圖／取自YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」

