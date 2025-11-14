聽新聞
冷眼集／大使變名嘴 脫線護黨淪笑柄

聯合報／ 本報記者張文馨
駐歐盟代表謝志偉。 圖／聯合報系資料照片
駐歐盟代表謝志偉。 圖／聯合報系資料照片

謝志偉作為一位代表中華民國的外交官，卻公開批評自家國會議長，讓好不容易達陣的副總統蕭美琴訪歐成就，從台灣被國際看見的與有榮焉，瞬間回到國內政治鬥爭的壓抑氛圍；凸顯謝志偉眼裡不只有台灣，更心繫民進黨的得失。

一名資深外交官表示，外交人員的專業素養是「不臧否駐在國的內政，更不會點評本國內政」，即便是政治任命的館長，這也是在國際行走的鐵律。謝志偉不是第一次越過這條紅線，從民進黨內初選、國民黨執政縣市赴陸，到這次直接點名批評國會議長的言論，「謝大使」無縫接軌「謝名嘴」，在外交領域和政黨競爭範疇反覆橫跳。

歐洲人素以謹守分際著稱，謝志偉點名開嗆自家人，會讓外國政府如何看待台灣政府？在不影響其國家利益的前提下，恐怕是看在眼裡，笑在心裡。

謝志偉有其珍視的價值，也從不迴避捍衛自己的立場，但是朝小野大賴清德總統執政的現實，謝志偉以金瓶梅類比兩岸關係，不只國人難以理解，恐怕只會被認為是在替政黨競爭添政治攻防的柴火。

無論國內政黨如何競爭，對外團結捍衛國家利益，這是賴總統反覆強調的原則；然而，綠營動輒將在野黨打成「中共同路人」，喻為「潘金蓮」，甚至為了黨同伐異，竟把台灣自比為「武大郎」，相信很少會有國人會認同，這種等而下之的逞口舌之快，要如何團結朝野及國人，在外推進國家利益？

民進黨和外交部歡慶蕭美琴訪問歐洲發表演說的成就，包含謝志偉在內功不可沒；外界關注的是台灣如何持續進前，在保守的歐洲國家為台灣打開另一扇門，而不是看到外交官走鐘脫線演出，讓我國的外交品質無法提升，反成外人笑柄，真是情何以堪？

謝志偉槓韓國瑜 台灣是武大郎 國共成潘金蓮和西門慶 沈伯洋像武松

蕭美琴歐洲演講被傳「捐贈80億元交換」 2造謠者到案送辦

蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

謝志偉槓韓國瑜：台灣是武大郎 國共是潘金蓮、西門慶

民進黨立委沈伯洋遭陸方立案偵查，立法院長韓國瑜在賴清德總統喊話後回應「自己生病，要別人吃藥」。駐歐盟代表謝志偉昨以金瓶梅類比兩岸關係，以西門慶形容中國，以潘金蓮形容國民黨，台灣正是忠厚老實的武大郎，如今人人都該成為武松般的沈伯洋，台灣才有救。藍白立委表示，韓國瑜點出賴總統問題，謝志偉的比喻不倫不類。

被中共懸賞通告…八炯：我變沈伯洋了 閩南狼：我靠自己站著

大陸發布懸賞通告，八炯、閩南狼在Threads發聲，閩南狼昨中午發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。

中共懸賞八炯、閩南狼 陸委會：民眾若配合恐觸法

繼立委沈伯洋遭大陸重慶公安立案偵查後，福建省泉州市公安局昨對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集兩人「違法犯罪線索」，稱兩人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」並祭出最高逾一百萬元台幣的獎勵。大陸國台辦發言人陳斌華稱，必須依法嚴懲、終身追責。

韓國瑜回賴總統「自己生病要別人吃藥」 陸委會籲立法院拿出態度來

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉分裂國家罪立案偵查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜表示這是「自己生病了，...

【重磅快評】賴清德不只情勒在野黨 更綁架全民

綠委沈伯洋遭中共立案偵查，陸媒揚言全球抓捕，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜率領跨黨派委員聲援沈伯洋。藍委批三軍統帥無擔當，...

