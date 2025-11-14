聽新聞
被中共懸賞通告…八炯：我變沈伯洋了 閩南狼：我靠自己站著
大陸發布懸賞通告，八炯、閩南狼在Threads發聲，閩南狼昨中午發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。
八炯昨下午發文，「一睡醒收到一堆人訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握多次去美國勾結參眾議員」。
在北京執業的台籍律師沈杰分析，大陸正在對「台獨」採取司法手段建立標準，即針對「有具體行動」、「有組織」的台獨分子，未來可能常態化。
北京靜理律師事務所合夥人律師沈杰表示，相較沈伯洋立案偵查，八炯、閩南狼是懸賞通告，但兩者在大陸司法程序階段相似，即後兩人也已被公安立案偵查，只是目前掌握兩人分裂國家、抹黑大陸政策、迫害陸配等證據可能較零散、碎片化。
