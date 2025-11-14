聽新聞
0:00 / 0:00

被中共懸賞通告…八炯：我變沈伯洋了 閩南狼：我靠自己站著

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
網紅「八炯」溫子渝（左）與「閩南狼」陳柏源（右）被大陸福建省泉州公安局發布懸賞，徵集「犯罪線索」。 圖／聯合報系資料照片
網紅「八炯」溫子渝（左）與「閩南狼」陳柏源（右）被大陸福建省泉州公安局發布懸賞，徵集「犯罪線索」。 圖／聯合報系資料照片

大陸發布懸賞通告，八炯閩南狼在Threads發聲，閩南狼昨中午發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。

八炯昨下午發文，「一睡醒收到一堆人訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握多次去美國勾結參眾議員」。

在北京執業的台籍律師沈杰分析，大陸正在對「台獨」採取司法手段建立標準，即針對「有具體行動」、「有組織」的台獨分子，未來可能常態化。

北京靜理律師事務所合夥人律師沈杰表示，相較沈伯洋立案偵查，八炯、閩南狼是懸賞通告，但兩者在大陸司法程序階段相似，即後兩人也已被公安立案偵查，只是目前掌握兩人分裂國家、抹黑大陸政策、迫害陸配等證據可能較零散、碎片化。

八炯 閩南狼 沈伯洋 台獨 分裂國家 公安 司法 陸配
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德不只情勒在野黨 更綁架全民

徐巧芯酸賴總統巨嬰：保護沈伯洋 可不可以別牽拖老韓？

賴清德促聲援沈伯洋遭反酸 醫讚韓國瑜：耳光打得好響亮

謝志偉槓韓國瑜 台灣是武大郎 國共成潘金蓮和西門慶 沈伯洋像武松

相關新聞

冷眼集／大使變名嘴 脫線護黨淪笑柄

謝志偉作為一位代表中華民國的外交官，卻公開批評自家國會議長，讓好不容易達陣的副總統蕭美琴訪歐成就，從台灣被國際看見的與有榮焉，瞬間回到國內政治鬥爭的壓抑氛圍；凸顯謝志偉眼裡不只有台灣，更心繫民進黨的得失。

謝志偉槓韓國瑜：台灣是武大郎 國共是潘金蓮、西門慶

民進黨立委沈伯洋遭陸方立案偵查，立法院長韓國瑜在賴清德總統喊話後回應「自己生病，要別人吃藥」。駐歐盟代表謝志偉昨以金瓶梅類比兩岸關係，以西門慶形容中國，以潘金蓮形容國民黨，台灣正是忠厚老實的武大郎，如今人人都該成為武松般的沈伯洋，台灣才有救。藍白立委表示，韓國瑜點出賴總統問題，謝志偉的比喻不倫不類。

被中共懸賞通告…八炯：我變沈伯洋了 閩南狼：我靠自己站著

大陸發布懸賞通告，八炯、閩南狼在Threads發聲，閩南狼昨中午發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。

中共懸賞八炯、閩南狼 陸委會：民眾若配合恐觸法

繼立委沈伯洋遭大陸重慶公安立案偵查後，福建省泉州市公安局昨對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集兩人「違法犯罪線索」，稱兩人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」並祭出最高逾一百萬元台幣的獎勵。大陸國台辦發言人陳斌華稱，必須依法嚴懲、終身追責。

韓國瑜回賴總統「自己生病要別人吃藥」 陸委會籲立法院拿出態度來

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉分裂國家罪立案偵查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜表示這是「自己生病了，...

【重磅快評】賴清德不只情勒在野黨 更綁架全民

綠委沈伯洋遭中共立案偵查，陸媒揚言全球抓捕，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜率領跨黨派委員聲援沈伯洋。藍委批三軍統帥無擔當，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。