被中共懸賞通告…八炯：我變沈伯洋了 閩南狼：我靠自己站著

大陸發布懸賞通告，八炯、閩南狼在Threads發聲，閩南狼昨中午發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。

2025-11-14 01:49