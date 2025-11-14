中共懸賞八炯、閩南狼 陸委會：民眾若配合恐觸法

繼立委沈伯洋遭大陸重慶公安立案偵查後，福建省泉州市公安局昨對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集兩人「違法犯罪線索」，稱兩人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」並祭出最高逾一百萬元台幣的獎勵。大陸國台辦發言人陳斌華稱，必須依法嚴懲、終身追責。

行政院昨表示，無法認受中國野蠻行徑，將與民主國家合作抵制防範；陸委會指出，民眾若配合中共懸賞提供相關線索可能觸法，將依個案論斷，由主管機關處理查辦。

陸委會副主委梁文傑表示，這顯然是一系列動作，先是立委沈伯洋，然後是網紅八炯、閩南狼，目的一方面是要對內激化內部民族主義熱潮，對台灣擾亂社會民心。他說，所謂懸賞、廣徵線索，只是做做樣子，對他們的指控就是搞台獨，這種罪行在中共來看，是不需要證據的。

福建泉州公安局昨天的懸賞通告指，已掌握兩人長期在「境外社交平台」發布、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響。懸賞通告稱，兩人行為已觸犯大陸刑法規定，涉嫌煽動分裂國家罪。

大陸公安表示，希望廣大台胞積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予人民幣五萬至廿五萬元（約台幣廿一萬至一○九萬元）獎勵。

溫子渝和陳柏源兩人與沈伯洋案被大陸定義為「台獨」頑固分子，遭重慶公安以涉及「分裂國家罪」為由立案偵查不同，溫子渝、陳柏源處發布懸賞通告，蒐證階段。但據熟悉陸方司法程序者稱，兩人應也已被立案偵查，只是目前陸方掌握用於定罪的證據不夠清晰，因此以兩人涉嫌煽動分裂國家罪來懸賞強化證據，下一步均可能是送檢察院起訴。

據大陸刑法，「分裂國家罪」較「煽動分裂國家罪」更為嚴重，前者最高可判處死刑，後者對罪行重大的可處五年以上有期徒刑。

大陸官媒央視總台旗下「日月譚天」發文稱，大陸公安也已掌握溫子渝二○一九年成立的其他三名團隊核心成員身分，分別是溫的助理、策畫等，公布他們的姓氏與籍貫，並稱未將這些人列入懸賞通告，是希望給予他們「迷途知返、改過自新」的機會。