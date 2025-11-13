韓國瑜回賴總統「自己生病要別人吃藥」 陸委會籲立法院拿出態度來

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉分裂國家罪立案偵查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜表示這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，並呼籲撤回大陸為境外敵對勢力的說法。陸委會副主委梁文傑13日表示，不要以為不發聲就可以倖免，並指還是希望立法院能夠拿出態度來。

梁文傑表示，所謂的境外敵對勢力，是寫在刑法裡面，還有反滲透法、國安法、通訊監察法，這些法都有境外敵對勢力這個名詞。在辦共諜案等相關案件的時候，當然就是把他所效力的政治實體或是國家當作境外敵對勢力來處理，從法律上來講就是這樣，這無關乎賴總統對中共是不是境外敵對勢力的定義，因為法律實務上面就是這樣運作的，不然為什麼會有共諜這個名詞，要怎麼判他刑，當然就是因為他是境外敵對勢力。

他進一步舉例，英國國會議員在2021年的時候，有五名下議院的議員跟兩名上議院的議員，因為批評新疆人權問題，被中共列入制裁，英國下議院議長立刻召集全院會議、做出決議，禁止中國駐英大使進入英國國會，「這才是一個議長應該有的態度」，因為議員政治言論各有不同，保障議員政治言論是自由民主制度的核心，如果國會議員的言論都要受到審查，都有可能被制裁的話，這個民主制度是無法運作，所以英國議會議長在面對中共制裁其議員時，態度是很清楚的。

梁文傑指出，但是我們的態度到現在為止是不清楚的，這個確實是值得憂心的，因為對中共來說，現在就可以看得到，這樣做台灣的國會議員至少有一半是不會發聲的。

梁表示，中共現在的企圖很清楚，從在香港的處理方式來看，剛開始是針對一些比較激進的所謂港獨份子，後來擴大到所謂的民主派人士，後來是把所有所謂的民主派政黨全部解散，慢慢的現在連建制派的政黨可能也要拋棄，在中共的政權之下，不要以為誰是可以倖免，不要以為不發聲就可以倖免。

他最後引述納粹時代德國牧師尼莫勒的一首詩：「當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，因為我不是共產黨人，當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我不是社民黨人，當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，因為我不是工會人員，但是當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話。」

梁文傑表示，在面對一個極權政權的時候，如果以為他針對的只是別人，如果覺得保持沉默是ok的，那人家就會步步進逼，所以還是希望立法院作為中華民國的國會能夠拿出態度來。