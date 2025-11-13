【重磅快評】賴清德不只情勒在野黨 更綁架全民

綠委沈伯洋遭中共立案偵查，陸媒揚言全球抓捕，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜率領跨黨派委員聲援沈伯洋。藍委批三軍統帥無擔當，白委也轟賴清德情勒在野黨，韓國瑜更重砲回應，指賴總統是「自己生病讓別人吃藥」。

其實賴清德不只是無擔當，更是無能力保護沈伯洋；賴清德也不只是情勒在野黨，更是綁架全民。賴清德不只是「自己生病讓別人吃藥」，更是逼著全民一起替他吃苦藥。

賴清德要求韓國瑜維護國會尊嚴，話講得義正辭嚴，帽子卻扣得有點好笑。賴清德成為雙少數總統後，眼裡就沒「國會尊嚴」四字了。他召喚青鳥圍攻國會，還自扮大法官宣布國會通過的法律違憲；大罷免時，民進黨和青鳥又是如何踐踏藍委的？現在賴清德忽然想起國會尊嚴，藍白應該感謝沈伯洋嗎？

賴清德喊話對象不只韓國瑜和國民黨，也包括民眾黨。他要求跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。民眾黨主席黃國昌也不滿被情勒，反批民進黨整天喊抗中保台，卻只剩情勒在野黨一招。

但賴清德怎麼會只剩情勒在野黨這招？民進黨更大的招術，是綁架全民－不只是情勒，是綁架、是綁架全民當人質！

綁架全民當人質，已經是民進黨政府政策翻車後的慣性反應。總預算被刪凍，行政院率各部會哭窮賣慘，就是不提解凍案，把全民當成人質。電價連漲，供電不穩，用肺發電，環境破毀，民進黨仍然綁架全民膜拜非核神主牌。

蔡政府時代，兩岸政策撞牆，蔡政府反制不了對岸，就懲罰全民。賴政府備戰而不避戰，要把台灣打造成刺蝟島，宮廟要屯彈藥，全民更被要求做好巷戰準備。中共懲獨，賴清德說台灣九成以上民眾都會受到波及，綁架全民抗中就更理直氣壯了。

中共立案偵查沈伯洋、懸賞網紅八炯和閩南狼，加大懲獨力道。行政院表示無法容忍中國跨國鎮壓的野蠻行徑，將與民主國家合作抵制、杜絕這類不法行為。陸委會則警告，民眾若配合中共懸賞提供線索，可能觸法，會被查辦。

賴政府拿不出保護國民的辦法，只能先威嚇民眾。這彷彿也在暗示，情勢危急時，先清理內部。

但問題的關鍵，正如韓國瑜「桌子有四隻腳」的比喻：維護台灣安全必須保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳；若要幫沈伯洋，必須維護好四隻腳。賴清德砍斷了三隻腳，卻叫韓國瑜和在野黨去保護沈伯洋，完全本末倒置。

中共的長臂管轄，只會把台灣民眾推得更遠。但賴清德用台獨衝撞中共底線，既犧牲台灣安全，也保護不了沈伯洋。而民眾盼望國家保護，沒想到全民反遭挾持。