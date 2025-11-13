徐欣瑩籲「帶沈伯洋赴陸澄清誤會」 梁文傑：對中共而言只有投不投降

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會副主委梁文傑13日主持陸委會例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，並現身德國聽證會，陸委會副主委梁文傑13日表示，沈伯洋委員遭到中共所謂的追溯立案偵查，大家都知道是為了他的言論和政治立場，「我們希望他勇敢堅強」。

梁文傑在13日的陸委會例行記者會上提到，中共的管轄權不及於台灣，那也要跟大家稍微警告一下，在正常的法律制度比較健全的國家，這些都是沒有問題，但是要避免去一些法律制度沒有很完備、跟中共政權特別友好的一些國家，這個是會比較有危險。

針對國民黨立委徐欣瑩建議陸委會主委應率先開啟兩岸交流，並稱「可以帶沈伯洋委員過去澄清一些誤會」梁文傑表示，對中共來說沒有「誤會」這兩個字，只有你投降或不投降，如果你投降的話，他會歡迎你，「像現在某些人的作為就是這樣，徐欣瑩委員的立意我覺得是良善的，但是她對中共政權的本質是不太了解。」

國民黨立院黨團主張，立院有「兩岸小組」機制，由立法院長韓國瑜出任召集人，可實質解決問題；還有民進黨立委提案，立法院的秘密會議，從立委到工作人員都要切結保密協議，不切結不得開會，以維護國家安全，保密防諜從國會做起。

梁文傑就此回應表示，立法院本來就有一個兩岸事務小組，只是多年沒有開，尊重立法院的運作，立法院可以針對各種事項去成立各種小組，沒有特別的意見，但是立法權跟行政權在憲法制度設計之下是分開的，立法權是監督權，真正做實際行政作為的還是在行政部門，立法院的監督如果能夠幫助行政部門的話，那是最好的狀況。

至於切結保密協議，梁文傑表示，不管有沒有切結，洩漏機密就是違法，切結並不保證不會洩漏機密，切結不切結意義不大，真正的要看的是有沒有洩漏的行為。

梁文傑 陸委會 沈伯洋 徐欣瑩
