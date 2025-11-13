八炯、閩南狼遭大陸發布懸賞通告 陸委會：只是做做樣子

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
網紅八炯（右）與閩南狼（左）過去曾經合作影片，指控中國大陸對台統戰，也曾抗議圍堵陸配等人。聯合報系資料照／記者翁至成攝影
網紅八炯（右）與閩南狼（左）過去曾經合作影片，指控中國大陸對台統戰，也曾抗議圍堵陸配等人。聯合報系資料照／記者翁至成攝影

繼民進黨不分區立委沈伯洋遭重慶公安立案調查後，福建省泉州公安今日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索。陸委會副主委梁文傑13日表示，這顯然是一系列動作，先從立委沈伯洋，然後今天是網紅八炯、閩南狼，目的一方面是要對內激化內部民族主義熱潮，對台灣擾亂社會民心。

梁文傑續指，所謂懸賞、廣徵線索，其實這種懸賞只是做做樣子，現在對他們的指控就是搞台獨，這種罪行在中共來看，是不需要證據的，現在懸賞說請大家提供證據，其實對他們來說這是根本不必要，懸賞是做做樣子，也知道台灣社會內部的一些對立跟矛盾。

梁文傑強調，面對這樣的狀況，真正重要的是我們自己有沒有團結，自己沒有團結的話，中共的手法就會很容易得逞，團結才是最重要的。

另針對大陸官媒進一步指出，大陸公安機關也已經掌握八炯其他3名核心成員訊息，並稱之所以未將這些人列入懸賞通告，是希望給予他們「迷途知返、改過自新」的機會。媒體詢問此舉會不會導致台灣民眾因此不敢發聲。

梁文傑對此表示，這當然就是他們的目的，不過他所公布的資料是在網路都能查到的公開資料，目的就是說要把一些跟他們有牽連的人都列進來。

梁文傑提到，像是沈伯洋的父親也是這樣，所以要對他們的目的有清楚認識，最重要的是不要被他們的這些做法，讓自己心中有一個小警總，這是他們要對台灣做的事情，但我們是堅持要自由民主制度。

大陸央視網13日上午報導，福建省泉州市公安局發布「懸賞通告」，稱徵集台灣網紅温子渝（網名八炯）、陳柏源（網名閩南狼）的「違法犯罪線索」，稱對於協助公安機關抓獲相關犯嫌的有功人員，視情給予人民幣5萬至25萬元獎勵。相關通告還公布了2人的照片、身分證字號。

八炯 閩南狼 梁文傑 陸委會
