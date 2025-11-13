陸懸賞網紅八炯、閩南狼 陸委會：民眾提供線索恐觸法

中國連日發布通告懸賞民進黨立委沈伯洋、台灣網紅「八炯」、「閩南狼」等人。行政院指出，無法認受中國野蠻行徑，將與民主國家合作抵制防範；陸委會指出，民眾若配合中共懸賞提供相關線索可能觸法，將依個案論斷，由主管機關會處理查辦。

國民黨立院黨團主張或許可在立法院成立兩岸事務因應對策小組，實質跟對岸交涉。行政院說，此組織是監督行政部門對兩岸事務的決策跟執行，屬立法院內部運作，並非代替行政機關，且外交兩岸事務屬總統職權，立法院行使立法權若逾越權力分立架構，會有相關爭議。

繼民進黨立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天也發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」（本名：溫子渝）與「閩南狼」（本名：陳柏源）違法犯罪線索。

行政院發言人李慧芝今天指出，中國跨國鎮壓的野蠻行徑，意圖侵害台灣國會成員的人身自由與安全，需要立法院的支持與保護，立法院朝野黨團應維護國會尊嚴。

李慧芝表示，所有民主國家都不能容忍跨國鎮壓的野蠻行徑，政府有能力與決心保障每個民眾安全，正與國際社會交流合作，共同防範、杜絕這類挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會不受跨境鎮壓與長臂管轄威脅。

陸委會法政處副處長董玉芸補充，中國透過全球通緝威脅立委或民眾的方法「不會成功」，因為中國雖然與60餘國有簽引渡條約，但引渡條約多半都有政治犯排除條款，且聯合國有雙重犯罪原則，必須要雙邊國家都認為行為是犯罪，才構成引渡條件；只要是民主法治國家，都不隨中國起舞，政府也會與民主國家合作予以抵制。

董玉芸提醒，民眾若配合中共懸賞提供相關線索，確實可能觸犯相關法律，但須依個案事實論斷，主管機關將依法查辦。