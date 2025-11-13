快訊

八炯、閩南狼遭大陸發布懸賞通告 陸委會：民眾提供線索恐觸法

中央社／ 台北13日電
網紅八炯。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
網紅八炯。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

中國近日接連發布通告懸賞民進黨立委沈伯洋、網紅八炯閩南狼等人。行政院表示，無法容忍中國野蠻行徑，將與民主國家合作抵制防範；陸委會則說，民眾若配合中共懸賞提供相關線索可能觸法，將依個案事實論斷，由主管機關會處理查辦。

繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天也發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」（本名：溫子渝）與「閩南狼」（本名：陳柏源）違法犯罪線索。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，中國跨國鎮壓的野蠻行徑，意圖侵害台灣國會成員的人身自由與安全，需要立法院的支持與保護，立法院朝野黨團應維護國會尊嚴。

她表示，所有民主國家都不能容忍跨國鎮壓的野蠻行徑，政府有能力與決心保障每一個民眾安全，正與國際社會交流合作，共同防範並杜絕這類挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會不受跨境鎮壓與長臂管轄的威脅，避免台灣人的人權自由與安全遭侵害。

陸委會法政處副處長董玉芸在記者會補充說明，中國透過全球通緝威脅立委以及民眾的方法不會成功，因為中國雖然與60餘國有簽引渡條約，但是引渡條約多半都有政治犯排除條款，且聯合國有雙重犯罪原則，必須要雙邊國家都認為行為是犯罪，才會構成引渡條件。

董玉芸說，只要是民主法治國家都不會隨著中國起舞，政府也會與民主國家合作予以抵制。

董玉芸提醒，民眾如果配合中共懸賞提供相關線索，確實有可能觸犯相關法律，但必須依個案事實論斷，主管機關會依法處理查辦。

另外，在野黨立委提議或許可在立法院成立兩岸事務因應對策小組，實質與對岸交涉。李慧芝表示，立法院兩岸事務因應對策小組，依據其設置條文是要監督行政部門對兩岸事務的決策與執行，這是立法院內部運作，並非代替行政部門功能；外交兩岸事務是總統職權，立法院要行使立法權須符合憲政架構與權力分立，若逾越權力架構恐有爭議。

立法院 行政院 陸委會 八炯 閩南狼 沈伯洋
