中共揚言追緝立委、網紅 學者：複製香港模式

中共揚言追捕立委沈伯洋，今天再釋懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼。學者解析，中共擬在台複製香港模式，創造言論寒蟬效應，最終目的為激化對立矛盾、瓦解團結意志、削減抗敵決心。

中國重慶公安局日前以「分裂國家犯罪活動」名義對沈伯洋立案偵查，接續揚言對其全球追捕。中國福建泉州公安局13日接續對網紅溫子渝（別名八炯）、陳柏源（別名閩南狼）發布懸賞通告，事由為「涉嫌煽動分裂國家罪」。

致理科技大學國際貿易系教授張弘遠專長於中國經濟等中國相關研究。他於13日對中央社解析，在中共20大四中全會、中國全國政協主席王滬寧拋出「統一後7個更好」與「鍾台文」連發3文後，可明顯感受中共對台認知戰升級。

張弘遠表示，這個認知戰升級背後的具體操作方式為「香港模式」。香港民間前一陣子被「追殺」，過往在「反送中」運動占據位置的民間團體關門、消聲，中共明確知道這套作法可有效肅清在地異議聲音、有其效果，試圖在台複製。

他強調，這樣涉及「長臂管轄權」的作法過往已有，只是過去僅是找一般人物來「殺雞儆猴」；現在採取針對性很強的策略，針對國會議員或是知名網紅，這很明顯是整體的、連續的作業，中共認為操作香港模式會起作用。

張弘遠直言，中共這樣的作法將激化台灣內部對立，兩岸論述政治光譜將被推向「和統派」與「台獨論」、「主權論」的對峙，彼此指責猜忌，矛盾對立正是中共想要的結果，因為這可瓦解台灣團結意志、削減抗敵決心。

「中共操作目的看的不是台灣選舉」，張弘遠說，中共不寄望於台灣任何政黨，不以選舉做為鬥爭目標；中共想要的是輿論立場強烈分裂，只要分裂就會少掉二分之一有聲力量，台灣不團結是中共想要的結果，矛盾激化為其一貫作業方式。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑對中央社表示，中共試圖透過地方公安局公告追緝訊息去塑造「台灣是中國一部分」的樣貌，這也是北京將司法管轄權擴張到台灣的動作，帶有國際法律戰目的。

從先前資通電軍人員到網紅，中共對外公告時會帶上身分證字號等個資。林穎佑指出，中共透過這樣的作法試圖表現出「我對台灣全部瞭若指掌」，同時對其他有志從事相關工作、動作的人達到嚇阻目的，營造寒蟬效應。