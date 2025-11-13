聽新聞
陸公安懸賞「台獨打手」 八炯、閩南狼回應了
網紅八炯、閩南狼今遭大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，大陸國台辦發言人陳斌華指「台獨」打手、幫凶，為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕，「對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責」。對此，八炯、閩南狼在Threads發聲，八炯表示，「原來我也變沈伯洋了」；閩南狼則表示，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我」。
閩南狼近中午發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後的每一步都只會更穩」。
八炯今天下午發文，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。
繼日前大陸重慶公安對我立委沈伯洋立案偵查後，大陸福建省泉州市公安局13日也對網紅温子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）發布懸賞通告，還祭出最高25萬元人民幣（約新台幣109萬元）的獎勵金。
