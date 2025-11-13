八炯、閩南狼遭陸懸賞 北京台籍律師分析「2類台獨行為」或成立案標準

繼立委沈伯洋遭重慶公安以「分裂國家罪」立案偵查後，福建省泉州公安今日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索，在北京執業的台籍律師沈杰分析，大陸正在對「台獨」採取司法手段建立標準，即針對「有具體行動」、「有組織」的台獨分子展開立案偵查、發布懸賞通告等，未來可能常態化，「如果誰達到跟沈伯洋、八炯、閩南狼一樣的標準，證據齊全，很可能成為目標。」

對於沈伯洋，和八炯、閩南狼案，北京靜理律師事務所合夥人律師、台籍律師沈杰受訪表示，雖沈伯洋是立案偵查，對八炯、閩南狼是發布懸賞通告，但2者在司法程序的階段是相似的，即後2人也已被大陸公安立案偵查，只是目前掌握有關2人分裂國家、抹黑大陸政策、迫害陸配的證據可能還比較零散、碎片化，例如其中內幕性的行動、影片策劃，是否還有同夥等，需要進一步蒐集。

對於大陸公安在對八炯、閩南狼的懸賞通告中，祭出人民幣5萬至25萬元（約新台幣109萬元）獎勵，沈杰說，陸方這是希望曾被2人攻擊的陸配群體，或曾被抹黑，與2人有過往來的人，能夠出來提供證據，且大陸公安也提到，希望廣大台胞「積極提供相關違法犯罪線索」。

未來是否可能會有更多台灣人遭大陸公安立案偵查、發布懸賞？沈杰分析，大陸正透過對沈伯洋等人採取司法行動建立標準，「如果誰達到跟沈伯洋、八炯、閩南狼一樣的標準，證據齊全，就很可能成為目標。」

但沈杰也表示，從大陸國台辦、公安的發言來看，當前大陸對「台獨」思想和「台獨」行為還是有區別的，針對的是「有具體行動」、「有組織」的台獨分子，未來還可能會常態化，至於和這幾人有關的聯電創辦人曹興誠，未來是否成為目標，也有待觀察。因為「分裂國家罪」並沒說只局限於「中國公民」。

有關政治犯引渡問題，沈杰坦言，雖國際上有政治犯不引渡的慣例，但若陸方以非政治犯罪理由，提供其他清晰的犯罪證據跟國際刑警組織說明，或以談判方式與他國進行交換，仍值得觀察，也會起到威嚇作用。他提到，先前緬甸詐團，一開始外界認為大陸政府做不了什麼，但現在已經判了好幾人死刑。

沈杰認為，大陸對所謂「台獨分子」啟動司法程序，意在掌握主動權，達到威嚇作用，接下來就看這些人和台灣要如何回應，是否要放軟姿態，還是堅持立場，決定陸方是否繼續走司法程序。他說在兩岸關係緊張，民進黨收緊兩岸交流政策下，大陸正採取各種措施來扭轉，這是其中一部分。