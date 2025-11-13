快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

徐巧芯酸賴總統巨嬰：保護沈伯洋 可不可以別牽拖老韓？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋遭到中國大陸發起全球紅色通緝，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜出面聲援。記者。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋遭到中國大陸發起全球紅色通緝，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜出面聲援。記者。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋遭到中國大陸發起全球紅色通緝，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜出面聲援。國民黨立委徐巧芯在臉書貼文表示，賴清德總統可不可以自己Lion up，不要什麼事都牽拖隔壁老韓？

徐巧芯說，沈伯洋被對岸通緝，起因是台獨立場，這關韓國瑜什麼事？難道是韓國瑜叫沈伯洋主張台獨嗎？主張台獨的是貴黨，騙票的時候什麼都敢講，出事了就轉嫁給別人，到底誰是民進黨主席？

徐巧芯說，這還不是最離譜的，賴清德自己是總統，軍警情治一把抓，要保護沈伯洋，就只有你有能力，韓國瑜是要怎樣保護沈伯洋，派出兩棚鋼鐵韓粉，去當沈伯洋御林軍嗎？

徐巧芯說，賴清德這種巨嬰發言，根本一而再，再而三，自己都不會不好意思，早先國會改革、今年中央政府總預算爭議，明明都是民進黨、行政院昨是今非，賴清德自己就是始作俑者，但開口閉口都是韓國瑜要管，韓國瑜要協調，韓國瑜要怎樣怎樣，如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆把總統讓給韓國瑜做！

韓國瑜 沈伯洋 賴清德
