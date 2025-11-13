賴清德促聲援沈伯洋遭反酸 醫讚韓國瑜：耳光打得好響亮
立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓重砲回應，指賴是「自己生病讓別人吃藥」。時事評論家、醫師沈政男說，韓的這記耳光命中目標打得好響亮，賴清德聽到了嗎？也點出抗中陰謀論，多數台灣人不埋單。
沈政男指出，賴總統希望韓國瑜幫忙講話，但韓國瑜回應「自己生病卻要別人吃藥」，這一記耳光，直接命中目標，打得好響亮；韓也精闢點出，賴總統宣告對岸是「境外敵對勢力」，把人家當敵國，人家當然要追殺你。
他進一步表示，台灣本來沒有「境外敵對勢力」幾個字，是前總統蔡英文因2018地方選舉，民進黨大敗，尤其高雄輸給掀起「韓流」的韓國瑜，選後檢討認定假訊息影響選情，矛頭就指向了對岸才弄出來，從此展開「抗中保台」的選戰攻勢。
然後，沈伯洋這時從國外回來，想在政治上攙一腳，就發明了「認知作戰」幾個字，又倡導中共可能攻台，要大家組織民防，跟他們做殊死戰！然後還用了台灣黑熊這樣的符碼，開始吸引綠營基本教義派注意，2022年蔡就把沈引進民進黨。
沈政男說，對蔡英文一向不以為然的賴清德上任後竟也相信沈的說法，把他奉為不分區立委前茅，當上總統以後就把中國宣告為「境外敵對勢力」；沈的那套抹紅說法，只是一種陰謀論，卻唬得綠營一愣一愣，把對岸妖魔化，還推動大罷免。
而沈的抗中陰謀論是用立委身分表達？有得到立法院背書與民眾支持？若無，韓為何要幫他講話。如今「韓國瑜打沈伯洋的這個耳光，賴清德聽到了嗎？」賴該想想大罷免為何大失敗？別以為滿意度略回升，「中國是境外敵對勢力」的說法就沒問題，其實多數台灣人並不認同；不信的話，下一次選舉會繼續受到教訓。
