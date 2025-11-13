陸媒公布八炯團隊3成員資訊 稱未列懸賞通告「是給自新機會」

福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集網紅「八炯」（温子渝）、「閩南狼」（陳柏源）「違法犯罪」線索後，大陸官媒進一步指出，大陸公安機關也已經掌握八炯其他3名核心成員訊息，並稱之所以未將這些人列入懸賞通告，是希望給予他們「迷途知返、改過自新」的機會。

大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》指出，八炯和閩南狼的「惡行」包括：攻擊抹黑大陸、打壓兩岸交流、勾結外部勢力。

文章稱，2024年底，陳柏源與温子渝合謀拍攝所謂「統戰紀錄片」，用欺騙、偷拍的方式記錄陳與大陸個別人員和在陸台胞的聊天過程，並通過故意使用假消息、惡意剪輯等手段移花接木、栽贓陷害，大肆炒作「大陸統戰威脅」，恣意汙衊大陸惠台利民政策，影響極為惡劣。

温子渝還自曝，向民進黨當局舉報在台大陸配偶發表支持統一言論，致使多名陸配遭驅離。在此過程中，温子渝和陳柏源頻繁糾集一些人圍堵這些陸配，在他們家門外、街道上、機場內等地叫囂挑釁。

大陸辦案人員指出，温子渝多次赴美，與美國反華議員、反華組織相互勾連，謀劃活動鼓吹台獨。還曾利用參加美國反華勢力活動之機，貼靠美國國會「中國委員會」、美國國家安全智庫等機構人員。

《日月譚天》表示，大陸國台辦今年3月26日在官網設立「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報」專欄後，公安機關根據該專欄移交的線索開展專項行動，通過縝密偵查，掌握、固定了温、陳2人涉嫌「煽動分裂國家」的大量證據，由此依法對其發布懸賞通告。

《日月譚天》特別指出，大陸公安機關已經掌握了温、陳一夥其他成員的資訊。2019年3月，温子渝註冊成立「攝徒映像工作室」，位於台北市民生東路3段130巷內。

該團隊核心成員還有：廖某，女，桃園人，温的助理兼策劃；傅某，男，桃園人，策劃；邱某，男，台北人，攝影。其中，邱某2024年底隨陳柏源入境大陸，參與偷拍所謂「統戰紀錄片」。

大陸辦案人員稱，之所以未將這些人列入懸賞通告，是希望給予他們「迷途知返、改過自新」的機會。「體現了大陸依法懲『獨』針對的始終是極少數人，包括温、陳這種充當『台獨』打手、幫兇實施迫害台灣同胞惡劣行徑的首惡分子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。」

大陸辦案人員強調，這次對温子渝、陳柏源設立最高人民幣25萬元、超過新台幣百萬元的懸賞金額，釋放了明確信號：希望廣大台灣同胞積極提供線索，全力協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人，定要讓其接受法律的制裁。