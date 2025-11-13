謝志偉槓韓國瑜 台灣是武大郎 國共成潘金蓮和西門慶 沈伯洋像武松

民進黨立委沈伯洋遭到中國大陸發起全球紅色通緝，立法院長韓國瑜在賴清德總統喊話後出面回應「自己生病，要別人吃藥」，呼籲賴總統先放棄台獨黨綱避免兩岸關係惡化。駐歐盟代表謝志偉在臉書以金瓶梅類比兩岸關係，他拿西門慶形容中國，以潘金蓮形容國民黨，台灣正是忠厚老實的武大郎，如今人人都應該成為武松般的沈伯洋，台灣才有救。

謝志偉表示，韓國瑜所謂「自己生病，要別人吃藥？」，此言差矣；真正的問題是，台灣不是生病而是被下了「台灣問題內政化」的劇毒。

謝志偉說，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、民進黨立委沈伯洋和外交部次長吳志中接連訪問歐洲，告訴歐洲人為什麼台灣重要，世界為何要珍惜台灣、保護台灣。

謝志偉指出，台灣不是生病了，而是被下毒了；外人如何下毒，內人當然是關鍵，能毒死武大郎的不正是自己最親的老婆；這套劇情套在台海叫「姦夫毒親夫，解放當解藥」。

謝志偉說，自由民主台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防內賊，而院長的回覆正好透露了，誰是內賊；台灣人當慣了忠厚老實的武大郎，如今不能再繼續儍儍的當肉鬆，要改成當武松。

謝志偉表示，沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被他們聯手攻擊；每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救。