嗆遭中國通緝 沈伯洋：我現在就坐在德國 為言論自由發聲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／取自沈伯洋自錄影片
民進黨立委沈伯洋。圖／取自沈伯洋自錄影片

中國大陸以涉犯分裂國家罪立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕，沈伯洋昨天現身德國柏林，在德國國會出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會。沈伯洋會中表示，他會為言論自由發聲，並捍衛共同珍惜的民主價值。

沈伯洋表示，他認為今天能夠在這裡，是一種特別的榮幸，就在最近，中國政府公開宣布，將他列入通緝名單，僅僅因為他從事與「假訊息」相關的學術研究，以及他在台灣推動公共教育的努力，中方還在幾天前警告他，說如果他出國，可能會被「全球通緝」；然而，他現在就坐在德國，為自己的研究發聲，為他的國家發聲。

沈伯洋會後受訪表示，聽證會上除了探討匈牙利及俄羅斯在歐洲散播假訊息案例，也討論中國對台灣及歐洲的影響，議題涵蓋線上輿論操作與線下滲透活動等多個層面。歐洲社會普遍對假訊息與認知作戰保持高度警覺，特別關注來自中國與俄羅斯的威脅；相較之下，台灣部分民眾卻不認為這是問題，令他感到喪氣。

沈伯洋指出，雖然忠骨揚言全球通緝，但這次入境德國過程一切正常，沒有任何異常狀況，也未申請特別保全。台灣面對中國威脅不應恐懼，大家都必須無所畏懼，和世界民主自由的陣營站在一起，才能好好對抗這些獨裁國家的侵害。

沈伯洋 德國 通緝
