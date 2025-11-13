【重磅快評】與其喊話韓國瑜 賴總統不如徵召沈伯洋

快訊

聯合報／ 主筆室
民進黨立委沈伯洋臉書自拍影片，聲稱勇敢的台灣人絕不退縮，他不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨立委沈伯洋遭中共通緝，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援；韓國瑜昨天回酸，「自己生病讓別人吃藥」。賴總統與其期待韓國瑜出聲，倒不如自己出手徵召沈伯洋參選台北市長，既可證明力挺沈伯洋、印證曹興誠的神判斷、更凸顯黑熊團隊驚人戰力，可謂「一箭三鵰」。最新消息是，網紅八炯、閩南狼今天也被中共「懸賞通告」，民進黨抗中人才庫更加壯大了。

對於賴總統隔空喊話，韓國瑜昨說，關於台灣安全有「四隻腳」：保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。

在中共、賴總統加持下，沈伯洋最近網路聲量驚人，他昨天還現身德國國會「告洋狀」，聲稱勇敢的台灣人絕不退縮，他此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。看著沈伯洋慷慨激昂自拍發言，一時片刻還讓人誤以為他就是拯救地球的「美國隊長」。

曹興誠透過臉書表示，賴總統呼籲韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，但韓不會理睬，賴總統事先應該心知肚明，讓人感覺只是做做樣子；賴總統若真要具體有力聲援，應該徵召沈伯洋參選台北市長，因為沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面都輾壓蔣萬安。網軍側翼更喊話，讓沈伯洋成為台北市長蔣萬安最害怕的那個男人。

曹興誠點名沈伯洋，意外獲得「藍綠共識」。民進黨立委吳思瑤說，以沈伯洋的亮眼表現，「絕對KO蔣萬安」，也讓社會與國際看見台灣反制中共跨境鎮壓的決心。國民黨台北市議員游淑慧喜形於色說，「喜聞曹公又獻策了，絕對支持」。國民黨前發言人楊智伃更自製「請願表」，期盼賴總統順應民意，推出民進黨最強候選人沈伯洋，讓曹興誠完成「三敗國師」美譽。

民進黨仍遍尋覓不著台北市長適合人選，但所謂「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，相較於被點名卓榮泰、鄭麗君、林右昌、吳怡農等人，都不如沈伯洋更具話題性和娛樂性；尤其派黑熊出征蔣家後代，更符合民進黨「抗中保台」劇本。如果高層對沈伯洋另有重用，賴總統也可考慮在大罷免有苦勞的八炯、閩南狼，特別是兩人都獲得中共通緝勳章，足以為黨表率。

不過，沈伯洋恐怕已不只是首都市長熱門人選，一趟德國行自稱「為世界自由民主而戰」，在綠營信眾心中，「Puma沈」早已躍升為國際知名人物，參選台北市長實在太大材小用；賴總統應該認真考慮直接欽點2028「萊熊配」，猶如「倚天不出，誰與爭鋒；武林至尊，寶刀屠龍」，萊爾校長搭檔黑熊院長的夢幻組合，必定打遍天下無敵手。

沈伯洋 韓國瑜
