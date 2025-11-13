福建泉州公安發布「懸賞通告」 稱徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

繼民進黨不分區立委沈伯洋遭重慶公安立案調查後，大陸央視網13日上午報導，福建省泉州市公安局發布「懸賞通告」，稱徵集台灣網紅温子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）的「違法犯罪線索」，稱對於協助公安機關抓獲相關犯嫌的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。

相關通告還公布了2人的照片、身分證字號。

報導稱，今年3月26日，温子渝、陳柏源被大陸國務院台辦公布為「台獨打手、幫凶」。報導聲稱，「據調查掌握，2人長期發布、傳播『抗中保台』、『倚美謀獨』等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力『急先鋒』、『馬前卒』造成惡劣影響。」

報導引述公安機關表示，「希望廣大台胞認清『台獨』的極端危險性、危害性，以實際行動與『台獨』分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。」