福建泉州公安發布「懸賞通告」 稱徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福建泉州公安發布「懸賞通告」 ，稱徵集網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」。（圖／取自央視網）
繼民進黨不分區立委沈伯洋遭重慶公安立案調查後，大陸央視網13日上午報導，福建省泉州市公安局發布「懸賞通告」，稱徵集台灣網紅温子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）的「違法犯罪線索」，稱對於協助公安機關抓獲相關犯嫌的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。

相關通告還公布了2人的照片、身分證字號。

報導稱，今年3月26日，温子渝、陳柏源被大陸國務院台辦公布為「台獨打手、幫凶」。報導聲稱，「據調查掌握，2人長期發布、傳播『抗中保台』、『倚美謀獨』等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力『急先鋒』、『馬前卒』造成惡劣影響。」

報導引述公安機關表示，「希望廣大台胞認清『台獨』的極端危險性、危害性，以實際行動與『台獨』分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵。」

延伸閱讀

中國大陸揚言全球抓捕 沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

現身德國國會 沈伯洋：勇敢台灣人不因中國大陸恐嚇退縮

中共對沈伯洋長臂管轄全球追捕 學者：實施愛國者治台第一步

請願沈伯洋參選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽

相關新聞

陸懸賞網紅八炯、閩南狼 陸委會：民眾提供線索恐觸法

中國連日發布通告懸賞民進黨立委沈伯洋、台灣網紅「八炯」、「閩南狼」等人。行政院指出，無法認受中國野蠻行徑，將與民主國家合...

八炯、閩南狼遭大陸發布懸賞通告 陸委會：民眾提供線索恐觸法

中國近日接連發布通告懸賞民進黨立委沈伯洋、網紅八炯與閩南狼等人。行政院表示，無法容忍中國野蠻行徑，將與民主國家合作抵制防...

中共揚言追緝立委、網紅 學者：複製香港模式

中共揚言追捕立委沈伯洋，今天再釋懸賞通告追緝網紅八炯、閩南狼。學者解析，中共擬在台複製香港模式，創造言論寒蟬效應，最終目...

陸公安懸賞「台獨打手」 八炯、閩南狼回應了

網紅八炯、閩南狼今遭大陸福建省泉州市公安局發布懸賞通告，大陸國台辦發言人陳斌華指「台獨」打手、幫凶，為非作歹、為虎作倀，...

八炯、閩南狼遭陸懸賞 北京台籍律師分析「2類台獨行為」或成立案標準

繼立委沈伯洋遭重慶公安以「分裂國家罪」立案偵查後，福建省泉州公安今日再對温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，公...

徐巧芯酸賴總統巨嬰：保護沈伯洋 可不可以別牽拖老韓？

民進黨立委沈伯洋遭到中國大陸發起全球紅色通緝，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜出面聲援。國民黨立委徐巧芯在臉書貼文表示，賴清...

