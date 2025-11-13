沈伯洋德國國會作證 說明台灣受中國假訊息攻擊經驗

中國日前揚言追捕民進黨立委沈伯洋，他今天現身德國國會，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會。會後他在柏林受訪表示，會中主要討論歐洲假訊息與滲透案例，他以專家證人及立法委員雙重身分，說明台灣經驗。

沈伯洋表示，這場聽證會由德國國會多個主要政黨共同邀請各國專家出席，討論獨裁國家如何利用假訊息破壞民主體制。

他說，聽證會上除了探討匈牙利及俄羅斯在歐洲散播假訊息案例，也討論中國對台灣及歐洲的影響。議題涵蓋線上輿論操作與線下滲透活動等多個層面。「原本預計兩輪提問，最後加到三輪，整場討論非常熱烈」。

沈伯洋指出，歐洲社會普遍對假訊息與認知作戰保持高度警覺，特別關注來自中國與俄羅斯的威脅；相較之下，台灣部分民眾卻不認為這是問題，令他感到喪氣。

他說，「在2020年以後，尤其是疫情之後，『認知作戰』這個詞長期被污名化」。但中國早已明確將輿論戰列入戰略，「他們常講『兵馬未動、輿論先行』，意思是在出兵前就要先引導輿論，這在中國的教科書裡都寫得很清楚」。

針對外界關心他出國前是否與政府部門協調，沈伯洋表示，團隊都有與國安會及外交部聯繫與通報。他坦言，確實有人希望他因安全考量不要出國發聲，但他認為，「如果我們真的因為這樣就退縮，那這場仗也不用打下去」。

沈伯洋強調，台灣面對中國威脅不應恐懼，「我們大家都必須無所畏懼，和世界民主自由的陣營站在一起，才能好好對抗這些獨裁國家的侵害」。

雖遭中國揚言追捕，沈伯洋透露，這次入境德國過程一切正常，沒有任何異常狀況，也未申請特別保全。他表示，有消息指出，中方對他出國行程措手不及，認為遭到突襲，直追問「沈伯洋何時會再出國」。

近期國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的關係引發討論，沈伯洋認為外界的傳言被放大。他指出，像副總統蕭美琴訪歐就是國安會與外交部「通力合作的成果」，兩邊在不同議題上雖會有熱烈討論，但他觀察到的更多是協調與合作，認為所謂內鬥，很可能只是捕風捉影。