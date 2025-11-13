聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

聯合報／ 本報記者周佑政
當前兩岸敵意螺旋不斷上升，如何防止火車持續對撞，是賴清德總統必須深思的課題。記者林伯東／攝影
賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩岸小組因有侵犯總統職權之虞，未實質運作，如今藍營「出招」，政治意義大於實質效果。然而，當前兩岸敵意螺旋不斷上升，如何防止火車持續對撞，是賴總統必須深思的課題。

沈伯洋遭中共認定為「台獨頑固分子」進而遭立案偵查，是兩岸關係持續惡化的縮影。賴政府上台後，原本就冰封的兩岸關係雪上加霜。今年三月，因應中國大陸對台滲透情況嚴峻，賴總統提出五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略，全面緊縮兩岸交流，更將中國定義為「境外敵對勢力」。

賴總統呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，藍委替沈伯洋不值指沈被威脅了還要被總統消費，韓國瑜則重砲回敬「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。在屬於總統職權的兩岸議題上，賴總統喊話國會議長表態，在還沒能「一致對外」之前，就先引發更大的朝野對立。

韓國瑜說重話，國民黨團也出招，提議恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去不論藍綠執政，立法院都有類似倡議，二○○五年大陸推動反分裂國家法，當時立院也成立「兩岸事務因應對策小組」，時任立法院長王金平要求各黨團依比例提出成員名單，當時民進黨團雖未阻擋，但時任黨團幹事長賴清德表示「憲法明訂兩岸政策屬於總統的職權，立法院運作必須尊重體制，不可侵犯總統職權，否則國家會亂掉。」

可以預見，對於藍營拋國會「兩岸小組」倡議，賴總統與民進黨仍會持保留態度。只不過，兩岸關係愈來愈緊張是不爭的事實，一旦兩岸之間只剩敵意，最終火車對撞，受害的是無辜人民。

如何維護兩岸和平，以對話取代對抗，取決於兩岸領導人的智慧；而對賴總統而言，在兩岸議題上，與其先在內部挑起「爭端」，更應想方設法凝聚朝野，才能夠團結對外。

賴清德 兩岸關係 沈伯洋 韓國瑜 境外敵對勢力 分裂國家 兩岸政策 王金平 統戰
相關新聞

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜如何打兩岸牌

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨立法院黨團拋出「兩岸...

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...

國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針...

邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓

在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條...

中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國...

