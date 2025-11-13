新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩岸小組因有侵犯總統職權之虞，未實質運作，如今藍營「出招」，政治意義大於實質效果。然而，當前兩岸敵意螺旋不斷上升，如何防止火車持續對撞，是賴總統必須深思的課題。

沈伯洋遭中共認定為「台獨頑固分子」進而遭立案偵查，是兩岸關係持續惡化的縮影。賴政府上台後，原本就冰封的兩岸關係雪上加霜。今年三月，因應中國大陸對台滲透情況嚴峻，賴總統提出五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略，全面緊縮兩岸交流，更將中國定義為「境外敵對勢力」。

賴總統呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，藍委替沈伯洋不值指沈被威脅了還要被總統消費，韓國瑜則重砲回敬「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。在屬於總統職權的兩岸議題上，賴總統喊話國會議長表態，在還沒能「一致對外」之前，就先引發更大的朝野對立。

韓國瑜說重話，國民黨團也出招，提議恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去不論藍綠執政，立法院都有類似倡議，二○○五年大陸推動反分裂國家法，當時立院也成立「兩岸事務因應對策小組」，時任立法院長王金平要求各黨團依比例提出成員名單，當時民進黨團雖未阻擋，但時任黨團幹事長賴清德表示「憲法明訂兩岸政策屬於總統的職權，立法院運作必須尊重體制，不可侵犯總統職權，否則國家會亂掉。」

可以預見，對於藍營拋國會「兩岸小組」倡議，賴總統與民進黨仍會持保留態度。只不過，兩岸關係愈來愈緊張是不爭的事實，一旦兩岸之間只剩敵意，最終火車對撞，受害的是無辜人民。

如何維護兩岸和平，以對話取代對抗，取決於兩岸領導人的智慧；而對賴總統而言，在兩岸議題上，與其先在內部挑起「爭端」，更應想方設法凝聚朝野，才能夠團結對外。