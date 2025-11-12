聽新聞
中國大陸揚言全球抓捕 沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／擷自沈伯洋臉書
民進黨立委沈伯洋。圖／擷自沈伯洋臉書

中國大陸以涉犯分裂國家罪立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕。沈伯洋今天現身德國柏林，表示他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證，做為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。

中國大陸國台辦去年10月將民進黨立委沈伯洋納入台獨頑固份子清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。

沈伯洋近日受邀、將於德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈今晚發布一段影片，指出中國現在準備對他展開追緝，一直說他不能夠出國，出國就會被逮捕，但大家可以看到，他就在德國國會的門口，即將以台灣立法委員的身分進去作證，為自由為民主來作證。

沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇的方式讓台灣人沉默，他要告訴大家，做為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮；他今天在這邊，最主要不只是捍衛我們國家的民主而已，而是為全世界的自由而戰。

沈伯洋表示，他進去之後，要讓中國知道，「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」

沈伯洋 德國 台灣人 民進黨 黑熊學院 分裂國家
×

相關新聞

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜如何打兩岸牌

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨立法院黨團拋出「兩岸...

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...

國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針...

邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓

在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條...

中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國...

