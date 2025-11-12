請願沈伯洋參選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽

聯電創辦人曹興誠今表示，賴清德總統應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面表現都輾壓台北市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃酸，「青鳥國師」曹興誠點名沈伯洋，想完成「三敗國師」的美譽。她製作一份請願表，期盼賴清德能順應民意，推出「民進黨最強候選人」沈伯洋。

楊智伃在臉書發文大酸，青鳥國師曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨「沈伯洋就是台北市的真命天子！」一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？畢竟從大罷免啟動以來，曹國師號令青鳥、民進黨地方諸侯、民代無不聽命，成為唱跳俱佳的全能藝人。

楊智伃說，如今曹師公再開示，陸戰空戰通通制霸，罷團行軍所到之處，民代無不瑟瑟發抖！自大罷免以來，曹興誠已經創下726與823兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽。這次霸氣再現，一聲「青鳥再起」，想必會讓全台北市的草都不敢長高三公分。