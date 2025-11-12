陸通緝沈伯洋引波瀾…被中共通緝能出國？陸委會：要審慎評估

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「我們會與外交部合作，維護綠委沈伯洋等被中國通緝者的安全！」陸委會主委邱垂正12日備詢時，被藍委牛煦庭問到因應中國通緝沈伯洋的因應措施時如此回答。但原本邱垂正對牛煦庭、藍委賴士葆回應都說，要展現國人團結、呼籲中國不要破壞兩岸關係等，被牛煦庭批評，民眾想看到的是具體的解決辦法。

應有具體保護措施

國民黨立委牛煦庭12日質詢時詢問邱垂正說，民進黨立委沈伯洋遭到中國通緝，總統賴清德說要聲援，但這樣改變得了現實嗎？邱垂正回應說，聲援可讓中國的跨境鎮壓無效，中國這樣做就是要恫嚇與分化我國，但這可以讓台灣的韌性提升、民眾更團結。但牛煦庭不以為然表示，具體的保護措施更有意義。

「沈委員可以去哪些國家？」牛煦庭如此詢問，邱垂正回應說，全球有60幾個國家與中國簽訂引渡協議，其他民主國家不會引渡政治犯。牛煦庭追問，沈伯洋能去越南、塔吉克或白俄羅斯嗎？邱垂正指出，若與中國關係比較密切，容易受到影響，去風險較高的國家，最好要謹慎評估，外交部門也會與各國接洽。

保持溝通控管風險

針對具體措施，牛煦庭建議，應該要有明確的風險區分，還有掌握可能的高風險名單，不要沒有提出辦法，就貿然要求政治表態。牛煦庭也指出，兩岸目前交流並不暢通，若有互相管控風險的對話管道，沈伯洋這類的事情不應該發生，且若台灣不靈活與中國溝通，屆時中國單邊主義的風險更高，反而對台灣更不利。

「中國有想要我們溝通，但預設不友善前提！」邱垂正說，這些政治前提中，沒有中華民國的生存空間，但牛煦庭也說，如今看來兩岸交流就是沒有明顯成效，盼陸委會能再多努力。國民黨立委賴士葆則質疑，兩岸事務應該是總統主管，為何要賴給立法院長韓國瑜，陸委會針對沈伯洋被通緝，是否有因應方案。

不過邱垂正仍以「展現國人團結」、「呼籲中國」等方式回應，並表示國人要前往陸港澳要審慎評估，讓賴士葆不耐煩指出，難道以後就不用去陸港澳？邱垂正表示，不是不要去，而是審慎評估。

