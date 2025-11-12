聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：韓國瑜對沈伯洋傷口灑鹽 絲毫不見立法院長肩膀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，從立法院長韓國瑜的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，從立法院長韓國瑜的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，針對立法院長韓國瑜就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤，韓國瑜指責賴清德總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定，不知道這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

吳崢表示，中國意圖發起跨國鎮壓，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓，韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩周事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

吳崢指出，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾韓國瑜似乎站在加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋的身上傷口抹鹽，令人失望，從韓國瑜今天的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。

韓國瑜 民進黨 吳崢 沈伯洋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨沈伯洋症候群 自己生病別人吃藥

被中共偵查引發政治攻防 沈伯洋：個人事小、到我為止

卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

影／遭總統點名出面為沈伯洋發聲 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

相關新聞

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜如何打兩岸牌

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨立法院黨團拋出「兩岸...

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...

國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針...

邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓

在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條...

中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。