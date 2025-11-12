聽新聞
卓榮泰嗆韓國瑜：鄭麗文祭拜共諜、中共追捕沈伯洋都要沈默吞忍？

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰（右二）今天下午2時許到蘇澳油庫一號橋視察蘇澳溪分洪計畫。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天下午2時許到蘇澳油庫一號橋視察蘇澳溪分洪計畫。記者戴永華／攝影

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓以維護台灣安全有4隻腳為喻，更籲賴撤回大陸為境外敵對勢力。行政院長卓榮泰今赴宜蘭蘇澳勘災，他說，桌上2盤菜是國民黨主席參加共諜活動、中國追捕沈伯洋，韓都要沈默地吞下去？

韓國瑜今天表示，維護台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，賴總統若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這四隻腳，這才是上游源頭的問題。

卓榮泰今天下午2時許到蘇澳油庫一號橋視察蘇澳溪分洪計畫，結束後準備離去時，媒體追問有關沈伯洋事件，韓國瑜要賴總統撤回大陸為境外敵對勢力。

卓榮泰表示，不好意思，今天來宜蘭蘇澳地區，應該關心的是災情的問題，不過剛剛一路上聽到韓國瑜院長的講話，他順著韓院長的話來說。

卓榮泰指出，韓院長說一個桌子有四條腿，代表不同的意義，四隻腳的桌子，他要跟韓講，這個桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨主席鄭麗文去參加一個祭拜共諜的活動，這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應中國現在要學習吳石精神的一個統戰的號召。

他說，但是這件事情迄今，身為國會議長而有中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語。

卓榮泰提到，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，不僅違反自由、民主、人權，更是對大家在人身安全的威脅。

他強調，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員；身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語。難道這兩盤菜韓院長都要沉默地容忍、沉默地吞下去？韓應該給國人一個明確的說法。

