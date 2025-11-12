聽新聞
影／遭總統點名出面為沈伯洋發聲 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
日前中共以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並稱利用國際刑警組織在全球範圍內對他進行抓捕，而賴清德總統卻喊話立法院長韓國瑜，要他能夠站出來維護國會的尊嚴。今天遭點名出面發聲的立法院長韓國瑜（圖）偕同副院長江啟臣一同面對媒體記者訪問，針對此事，立法院長韓國瑜開場即表示「自己生病要別人吃藥」。記者許正宏／攝影
日前中共以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並稱利用國際刑警組織在全球範圍內對他進行抓捕，而賴清德總統卻喊話立法院長韓國瑜，要他能夠站出來維護國會的尊嚴。今天遭點名出面發聲的立法院長韓國瑜偕同副院長江啟臣一同面對媒體記者訪問，針對此事立法院長韓國瑜表示「自己生病要別人吃藥」。

韓國瑜表示關於台灣安全有四隻腳，第一隻是保護中華民國、第二隻保護民主自由、第三隻是維護美台關係、第四隻是維護兩岸和平，這兩個保護、兩個維護是最重要的四隻腳。賴總統如今兼任民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，這四隻腳卻已經打斷了三隻。民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？只剩下維護美台關係。

韓國瑜強調賴總統若真的要幫沈伯洋，要考慮如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那，而不是繼續消費沈伯洋，轉換為國內藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。韓國瑜指出中共對台灣過去是文攻武嚇，現在已經對立委開始立案調查，這步下來台灣人民無法接受，呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國，在大罷免之後，重新建立好行政立法間良性互動，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話，最後還是要繼續鞏固好美台關係，這才解決問題的真正上游源頭。再來是沈伯洋個人問題，一起來讓他避開這場不可測之的凶險，賴總統這樣講才負責任，對台灣2300萬人來說喘過一口氣，不要有戰爭壓力，對周邊國家來說，大家也看到兩岸戰爭引信被拆除掉，讓台灣人民呼吸道甜美空氣，這不是美事一樁嗎？

