聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋遭陸通緝 趙少康：賴清德不檢討還要韓國瑜負責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 張曼蘋
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 張曼蘋

大陸公安稱對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查，央視還報導，大陸可通過國際刑警組織進行「全球抓捕」或「跨境司法合作」。民進黨幾位立委串連，在社群平台發起「我們都是沈伯洋」活動，中廣前董事長趙少康反批，沈自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要「我們都是沈伯洋」？真是太好笑了，「我們才不是沈伯洋」。

趙少康說，沈伯洋被中共點名可以透過國際刑警組織展開全球抓捕後，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援沈伯洋。賴的喊話應該是想要韓國瑜也加入「我們都是沈伯洋」？

趙少康說，雖然老共基於政治而不是刑事理由，揚言對中華民國立法委員展開「全球抓捕」的做法粗暴，但兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果，他不但不檢討，反而喊話韓國瑜負責？

趙少康說，國民黨當然反對老共聲稱的長臂管轄，立法院長也要關照每一個立委的權益，但核心問題是，賴清德才是總統，黨政軍特大權都抓在手上，韓國瑜雖然是立法院長，但是什麼實質權力也沒有，喊話韓國瑜處理，自己證明這個中華民國總統無法保護國民，無能力改善兩岸關係，也沒有管道進行交涉。

趙少康說，大罷免鬧得台灣天翻地覆，沈伯洋是主要戰犯，他的黑熊學院拿美國錢，他爸爸在大陸賺紅錢，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，說過「中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助」，他自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要「我們都是沈伯洋」？真是太好笑了。

沈伯洋 韓國瑜 趙少康
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

賴清德喊話應聲援沈伯洋 韓國瑜將打破沉默直球對決

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

賴總統促韓國瑜聲援沈伯洋 賴士葆：把立院拉上務實台獨

相關新聞

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜如何打兩岸牌

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨立法院黨團拋出「兩岸...

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...

國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針...

邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓

在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條...

中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。