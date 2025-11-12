賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜聲援，以維護國會尊嚴。國民黨立委牛煦庭批評，政府沒有提出任何因應的具體方法，卻搞政治表態，直言沈伯洋被消費了，替他感到不值。國民黨立委許宇甄則質疑，這意味著「總統沒有能力解決兩岸問題嗎？」直言立法院可以成立「兩岸事務應對對策小組」，由韓國瑜擔任召集人。

立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山列席報告業務概況，並備質詢，朝野立委皆關注沈伯洋一案。邱垂正表示，中國大陸跟60幾國簽訂引渡協議，但國際上政治犯、良心犯不引渡，相關國家應該不會去執行中共的引渡要求。通常國際上是兩方都有犯罪才會引渡，自由民主國家沒有問題。

賴總統呼籲韓國瑜出面聲援，引來藍委輪番批評。國民黨立委牛煦庭直言，他對沈伯洋感到不值得，都已經被威脅，確實遇到了危險，在國內還要被消費。他強調，政府第一時間沒有提出任何安定國人的具體方法，卻搞政治表態，「這不叫解決問題，這叫消費。」

牛煦庭詢問，目前政府是否有掌握沈伯洋還剩哪些國家可以去、有無保護他的實際作為？邱垂正指出，除了行前審慎評估，外交部門也會積極協助。不僅是沈伯洋，一些被「懲獨22條」鎖定的對象，政府都會保護他們。

國民黨立委許宇甄質疑，賴總統要求韓國瑜出面，是否代表總統沒有能力解決兩岸問題？既然如此，陸委會是否贊成立法院成立「兩岸事務應對對策小組」，由韓國瑜擔任召集人，來去因應相關事宜？邱垂正回應，尊重立院的決定，只要不分朝野、一致對外。許宇甄則反問，「這是贊成兩岸事務其實政體系做不好，所以由立法院來處理嗎？」

國民黨立委張智倫質疑，沈伯洋遭大陸立案偵查後，賴總統有沒有要求陸委會跟陸方溝通？邱垂正說，不管是外交部門、陸委會都有積極作為，除了強調中共跨境鎮壓對我國沒有管轄權，我們也不斷透過各種多元管道，多次提出嚴正聲明，對岸都很清楚我們的立場。張智倫追問，陸委會與對岸溝通了幾次？溝通的最高層級到哪？邱垂正則未給予明確答覆。