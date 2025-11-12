賴清德喊話應聲援沈伯洋 韓國瑜將打破沉默直球對決

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
韓國瑜今天發布一段影片，提到他辦公室內的墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜說，這意思是主人不要鞭打老牛，老牛會加快自己的步伐。 圖／聯合報系資料照片
韓國瑜今天發布一段影片，提到他辦公室內的墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜說，這意思是主人不要鞭打老牛，老牛會加快自己的步伐。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院韓國瑜應聲援。據了解，韓國瑜將在今天下午13時15分，在立法院二樓大會客室回應相關問題。

國民黨立法院黨團今天開記者會表示「解鈴還需繫鈴人」，賴總統若別再把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間；若執政黨做不到，立法院也可擔起這責任，以過去的「兩岸小組」機制與大陸交涉，立法院長韓國瑜為小組召集人，小組共23人也以黨團比例推派代表，來實質與對岸交涉，才能真正保障國會議員安全。

韓國瑜今天上午雖尚未正面回應賴總統的喊話，但卻發布一段影片提到，他辦公室內的墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜說，主人不要鞭打老牛，老牛會加快自己的步伐。

韓國瑜 立法院 沈伯洋 賴清德
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

賴總統促韓國瑜聲援沈伯洋 賴士葆：把立院拉上務實台獨

賴清德點名韓國瑜要聲援沈伯洋 王鴻薇：已被視為2028假想敵

國民黨團：護沈伯洋賴總統無管道 立院可由韓國瑜組兩岸小組擔責

相關新聞

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜如何打兩岸牌

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨立法院黨團拋出「兩岸...

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...

國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針...

邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓

在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條...

中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。