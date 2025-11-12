聽新聞
賴總統促韓國瑜聲援沈伯洋 賴士葆：把立院拉上務實台獨

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

中共日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並展開全球抓捕，賴清德總統昨喊話，立法院韓國瑜站出來維護國會尊嚴。國民黨立委賴士葆說，此舉看似團結對外，事實上是想藉沈伯洋事件，把立法院也拉上務實台獨的一條船。

針對中國大陸立案偵查沈伯洋，賴總統昨日表示，大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，因此期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

對此，賴士葆今在立院受訪說，兩岸問題不是立法院長的職權，立法院長職權是開會維持中立性，兩岸問題是賴清德的職權，賴總統應該自己拿出辦法，看怎麼樣反制，老百姓希望看到的是這樣，賴清德卻推給韓國瑜，讓人看得啼笑皆非；賴士葆譏諷，賴總統是沒辦法處理，所以請韓國瑜幫忙，實在可笑。

賴士葆也在臉書貼文指出，賴總統此舉看似團結對外，事實上是想藉沈伯洋事件，把立法院也拉上務實台獨的一條船，過去民進黨從不把文攻武嚇當成一回事，現在央視發一部影片怎麼可能就急到府院黨全跳腳，說穿了就是想利用事件情勒在野，加大台獨聲量。

韓國瑜 沈伯洋 立法院
延伸閱讀

賴清德點名韓國瑜要聲援沈伯洋 王鴻薇：已被視為2028假想敵

國民黨團：護沈伯洋賴總統無管道 立院可由韓國瑜組兩岸小組擔責

「各方面都輾壓蔣萬安」 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋選北市長

相關新聞

重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥...

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜如何打兩岸牌

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨立法院黨團拋出「兩岸...

新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外

賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...

國台辦指追緝台獨 非針對一般台灣人

大陸公安日前對民進黨立委沈伯洋立案偵查，陸官媒警告對其全球通緝，引起兩岸關注。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，有關行動針...

邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓

在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條...

中共追緝中 沈伯洋抵德國國會作證

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了十六個小時到德國...

