吳思瑤喊話韓國瑜：中國黑手伸入立院 國會尊嚴不能置身事外

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統點名立法院韓國瑜應維護國會尊嚴。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，中國公然把黑手伸入立法院，基於捍衛國會的尊嚴跟地位，韓院長絕不能置身事外，更不能無動於衷。

賴總統昨針對中國央視發布全球通緝令抓捕沈伯洋表達態度，他說，中國對台灣並沒有管轄權，期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴，同時也維護台灣人民的言論自由，應該率領跨黨派立委聲援沈伯洋，「否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

吳思瑤指出，她是立法院開第一槍要求韓院長表明立場的立法委員，因此沈伯洋不是只是單純的中華民國台灣國民，更是中華民國立法院的國會議員；中國公然把黑手伸入立法院，基於捍衛國會尊嚴跟地位，韓院長絕不能置身事外，更不能無動於衷。

吳思瑤提到，上周民進立院黨團第一時間釋出朝野共同聲明的方式，先禮後兵，希望在朝野協商場域，促成各黨一致反制中國跨境鎮壓，而且是鎖定我國國會議員的做法；遺憾朝野協商中，藍白不敢對中國說不，寧作中共代言人，顯然抗拒能夠彰顯國會地位與尊嚴的共同聲明。

她質問韓國瑜，身為中華民國立法院的大家長，不應當持續麻木不仁、無動於衷。賴清德總統的喊話，是希望捍衛中華民國國會的尊嚴，賴總統作為國家元首，絕不容許台灣國會、最高民意殿堂，受到中共任何方式的打壓。

她說，行政部門從外交部、陸委會、警政署乃至於國安會，都有清楚回應與譴責現在就等立法院、韓國瑜了，韓國瑜要持續的麻木不仁、無動於衷嗎？

韓國瑜 立法院 沈伯洋 吳思瑤
