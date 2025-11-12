國民黨團：護沈伯洋賴總統無管道 立院可由韓國瑜組兩岸小組擔責

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。國民黨立法院黨團今天開記者會表示「解鈴還需繫鈴人」，賴總統若別再把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間；若執政黨做不到，立法院也可擔起這責任，以過去的「兩岸小組」機制與大陸交涉，實質解決問題，才能真正保障國會議員安全。

國民黨團今上午開「解鈴還需繫鈴人」記者會，國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨團立場是所有中華民國的國會議員都應該被保護，但解鈴還需繫鈴人，賴總統所說的一句「中國大陸是境外敵對勢力」是赤裸裸的敵意，導致與大陸溝通、協調、交涉管道都沒有。

林沛祥認為，賴總統應設法思考解決問題，而非只是單純譴責，尤其總統有主管國防、外交的職責，賴總統又身兼民進黨主席，更要思考如何保護國會議員。林沛祥建議，若今天不把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間。

林沛祥說，若現今執政黨與大陸無互信基礎，立法院就可以擔起這責任，因為立法院早在2005年就通過「立法院兩岸事務因應對策小組運作要點」，當中立法院長為小組召集人，小組共23人也以黨團比例推派代表，來實質與對岸交涉，可以來好好解決問題。