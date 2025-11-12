聽新聞
黃國昌：中國無權恣意抓捕台灣公民 唏噓賴總統無作為

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

中國大陸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民，至今看不到政府有任何具體作為，賴總統也僅能拜託韓國瑜幫忙，看了令人不勝唏噓。

賴總統昨天出席工業工總第79屆節慶祝大會，針對中國央視發布全球通緝令抓捕沈伯洋，他在會前受訪時強調，中國對台灣並沒有管轄權，期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴，同時也維護台灣人民的言論自由，應該率領跨黨派立委聲援沈伯洋，「否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

黃國昌上午在立法院受訪時說，中國當然沒有權利恣意抓捕、通緝任何一位台灣公民，然而民進黨政府到目前為止，沒有拿出任何積極具體作為，彷彿未來如果有任何公民遭遇如此對待，賴總統唯一的具體作為就是「拜託韓國瑜院長幫忙」，真的是讓大家看了不勝唏噓。

黃國昌強調，保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任，民進黨政府除了喊口號、在自己的土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，而賴總統唯一採取的有效方法就是「拜託韓國瑜幫忙」，相信看在很多台灣人民眼中都會覺得很難過。

此外，中廣前董事長趙少康前天與黃國昌便當會，他昨天再度透過臉書分享民眾黨內部民調，其中針對2026年新北市長選舉，無論台北市副市長李四川、黃國昌對決民進黨立委蘇巧慧都能獲勝，因此藍白未來必須找出雙方都能接受的公平機制。

黃國昌今天面對媒體詢問時表示，他的確有意願參選新北市長，不過這是民眾黨的內部民調，「既然是內部民調，我就不會拿出來媒體炒新聞。」

韓國瑜 黃國昌 沈伯洋
