要韓國瑜聲援沈伯洋 學者：賴總統想營造同仇敵愾 效果有限

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。圖／聯合報系資料照片
大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。圖／聯合報系資料照片

大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統點名立法院長韓國瑜出面維護國會尊嚴。學者表示，賴總統可能想營造朝野同仇敵愾、台灣內部一致的氛圍，但此事除非政治解決，否則也無法做什麼。

淡江大學戰略所助理教授馬準威說，假設沈伯洋出境，風險應該滿高，但他認為這事情跟立法院沒什麼關係，立法院就算表態，也無實質作用，就算韓國瑜個人表態也無作用；賴總統可能想營造朝野同仇敵愾、台灣內部一致的氛圍，但效果非常有限。

馬準威說，中共去年頒布「懲獨廿二條」，陸續出現案例，是因需要執行樣板，沈伯洋是其中一個樣板，中共想對外形塑「玩真的」，妥協空間應該也小；對我方行政、立法部門來講，此事除非政治解決，否則也無法做什麼，他認為這是一灘「攪不動的水」。

馬準威說，若要國民黨表態有點怪，國民黨立場本就反獨，大陸反獨也沒有違背國民黨基本想法。但他也提醒，大陸長臂管轄，在野黨也可能碰到，不光只針對民進黨。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，韓國瑜應是國民黨目前在政府體制裡的最高公職人員，國民黨主席畢竟不是公職，指名韓國瑜全因具國會議長身分，國民黨跟共產黨間的關係相對友善，而韓國瑜出來講話的機率很低。

蘇子喬說，中共憑什麼管我國立委，說要全球通緝，這種做法不合理；但朝野針對此事，還是可以有個針對中共的表態，因為中共就是長臂管轄，如果中共可以這樣做，不光沈伯洋，對每個人都可以這樣做。

蘇子喬說，針對中共，作為國家、台灣的一分子，藍綠有個和解契機，仍可有一致對外的聲音，但程度跟語氣可以拿捏，嚴正申明中共對我國沒有實際管轄權。

韓國瑜 中共 國民黨 沈伯洋
