回響／石崇良：長照3.0思考納入外籍看護

本報長期關注長照政策，昨推出「陽光行動」專題，分析「八十歲以上免評巴氏量表」新制上路三個月成效，申請數量明顯低於預估。勞工團體呼籲，要為長照家庭提供後援，應把家庭看護工納入長照體系。衛福部長石崇良回應，在長照三點○政策推動範圍內，確實須一併思考外籍看護人力規畫。

台灣邁入超高齡社會，國人平均壽命突破八十歲，不健康年齡卻高達八年；六十五歲以上失能比率約百分之十六點五，相當於十人就接近有二人失能。長照二點○是國家重要政策，提供日照、居服等長照服務，但對於重度需求者，若未送往養護機構，需靠廿萬名看護移工承擔起長照家庭照顧需求。

石崇良表示，台灣少子女化，勞力人口逐年下降，依國發會統計，二○七○年十五至六十四歲工作年齡人口，將較二○二四年下降九二○多萬人，未來不論在醫療、長照上，人力短缺都是難以克服的挑戰，為此，在長照三點○政策推動範圍內，有必要謹慎規畫外籍看護人力。

家總等民團倡議，失能者評估申請外籍看護應以「照顧管理評估量表」（ＣＭＳ）取代巴氏量表。對此，衛福部長照司表示，巴氏量表與ＣＭＳ設計目的不同，前者為申請聘雇外籍看護所需，後者用來為評定長照使用者等級及可使用給支付額度。

「照顧管理評估量表」共廿八頁、至少八十題，評估流程複雜，需花上更多時間，還需一併評估失能者及家庭照顧者。若取代現行巴氏量表評估制度，必然影響及排擠長照申請需求對象的評估時效。

長照司指出，目前聘雇外籍看護應以醫療專業判斷為準，勞動部公告可評估的醫療院所全國逾九百家，另提供專業到宅評估服務，民眾可向地方政府申請，減少失能者奔波；現階段放寬的多元免評對象，已包含使用長照服務六個月以上者，讓聘僱移工跟長照服務端有著更緊密的連結。