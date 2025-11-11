陽光行動／外籍看護跳槽潮？阿嬤失智變個樣 阿蒂沒想離開

今年八月起，巴氏量表免評上路，外界憂心外籍看護可能掀起「跳槽潮」，不願再照顧重症病人，改投身健康長者家庭。來台十四年的印尼籍看護阿蒂（Suwartik）選擇留下，她在黃家照顧九十歲失智阿嬤，今年是第六年，雖然曾被阿嬤拒絕照顧，卻從沒想過要離開。

「我知道她不是故意的，是阿嬤生病讓她改變了。」阿蒂剛到黃家時，阿嬤失智狀況還沒有這樣嚴重，身體硬朗，兩人曾同住好一段時間，每天早上，她都攙扶著阿嬤到公園走路、做復健。

阿嬤跌倒後，失智狀況惡化，手術後需復健的阿嬤開始記憶混亂、忘記吃藥，更嚴重的是拒絕阿蒂照顧，有幾次用手推她。原本人很好的阿嬤突然變了一個人，好幾次阿蒂躲在房內委屈地哭到天亮。

印尼籍看護阿蒂（左）照顧九十歲阿嬤，阿嬤性情改變，她說：「我知道阿嬤生病了，不是故意的。」記者黃義書／攝影

阿蒂說，有時候也想放棄當看護工，但聽到同鄉分享，幾乎每個家庭是這樣，就不覺得自己特別辛苦。她的本名大家都不太會唸，總是叫她「阿蒂」，有次她到公園，聽到一個阿公叫「阿蒂」，竟然有好幾個外籍看護回頭，她笑說，原來台灣人都把她們稱作「阿蒂」。

阿蒂第一個雇主是長期臥床的七旬阿嬤，照顧八年，直到老人家離世，才轉到黃家服務。雖然阿嬤有時情緒不穩，但雇主對她百般照顧，不只過年有紅包，生日有蛋糕跟小獎金，加班也會給加班費，需要請假也會准假，即使現在阿嬤照顧需求極高，一個月她只休一天，她認為，雇主對她很友善，在阿嬤辭世之前，她不會隨意換雇主。

阿蒂也說，不換雇主的另一個原因，是黃家今年幫她申請「中階技術家庭看護工」資格，只要再工作五年，就能申請永久居留。她在印尼已買了房子，丈夫有田種稻，女兒今年上大學。「等拿到永久居留，我想先回去陪家人，再回來工作」。

她提到，自己不可能變成逃逸移工，因為只能到偏鄉打黑工，沒健保、沒勞保，生病也不能就醫。

阿蒂說，照顧重症家庭跟健康長者的家庭都一樣辛苦，很有體力的長輩，她反而得花更多心思陪伴，她不認為以後選擇照顧健康長者的移工會增加，但雇主對移工的待遇愈好，愈能讓移工留任。