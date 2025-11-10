陽光行動／80歲以上免評巴氏量表 申請不如預期

「八十歲以上免評巴氏量表」新制於八月一日上路，截至十月底，約八千名長者申請，低於業界預估，未見看護移工「棄重就輕」現象。勞團表示，看護移工選擇工作主要看整體勞動條件，照顧重症病人未必和辛苦畫上等號；家庭照顧者關懷總會認為，申請看護移工案件確實增加，是否有移工選擇較輕鬆的雇主，尚需觀察。

勞動部就服法「巴氏量表擴大免評」實施前爭議不斷，是德政還是災難？各有支持，長照家庭希望各界看到照顧長輩的不易與艱辛，但民團擔心健康長者相對容易照顧，弱勢老人恐將遭看護移工拋棄。

勞動部原先推估，符合申請資格者約五十三萬人，其中十萬人可能聘請看護移工，恐造成現有看護移工不願留在身障、罕病、失智、失能等家庭。不過，新制上路近三個月，發現與預估有不少落差，申請案約八千件，估算全年約三萬多件；進一步申請招募許可並經核准者，約兩千五百人。

仲介：免評效應沒想像嚴重

「巴氏量表免評效應，沒有想像中嚴重。」中華民國人力仲介協會理事王昭欽說，近三個月來，申請看護移工增幅約一至一成五，低於業界預估二到三成，且多數申請案對象均有照顧需求，至於完全健康、只需陪伴的長者，申請看護移工比率「非常少」，因為每個月近三萬元支出，對許多家庭是不小的負擔。

對於未見看護工轉工潮，台灣國際勞工協會（ＴＩＷＡ）研究員陳秀蓮表示，以實務經驗來看，看護移工不單看被照顧者年齡，若重症患者的家人互相支持幫忙，工作未必辛苦；若照顧相對健康的老人，家中長者不只一位，或還要一併照顧幼童，等於工作量反而增加。

民團：失智家庭等待期變長

但失智症協會秘書長陳荺靜表示，近幾個月來，失智者新聘看護移工的難度變高，如欲要求聘用有過照顧失智者經驗、或接受相關訓練的移工，常遭業者奚落，「失智者很難照顧，看護移工願意來已經很好，加上現在情況有所不同，不要再設限太多。」

「失智症家庭已成為被選擇的一方」，陳荺靜表示，失智家庭想申請外籍看護，原本就不是一件容易的事，最近兩三個月，等待時間更久，需多等待二至三個月，成為遭嫌棄的一方。期間僅能聘請短期看護或利用長照2.0，而臨時性、短時數，缺乏穩定的照顧，常讓家屬身心俱疲。

家總秘書長陳景寧認為，看護移工人力有限，理應優先配置給需要者。巴氏量表是一種落伍的評估方式，造成醫師困擾，早該廢除，應改以長照2.0單軌評估，根據「照顧管理評估量表（ＣＭＳ）」作為聘僱看護移工的標準。透過照服專員連結長照資源，更可提供完整病患家屬各種照顧選擇。

台灣國際勞工協會認為，目前長照2.0將最需要協助的重度障礙者、經濟貧困者排除在制度之外，國內長照體系必須發展且健全，不應該把照顧視為家庭個別責任，建議把看護移工納入長照體系，統一分派，讓需要的人有更好的照顧品質，移工的工作條件和環境也有保障，長期也有助服務量提升。